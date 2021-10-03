HÜLYA GÜLER

Dünya bu yüzyılın ilk pandemisiyle tanışmanın dehşeti içindeyken, akıllarda kalan sahnelerden biri de marketlerin boş rafları ve tuvalet kağıdı için birbiriyle yarışan hatta kavga eden tüketicilerdi. Bu sahneleri global ticareti sekteye uğratan konteynır krizi söylemleri takip etti. Böylece daha önce sadece ilgililerin alanında olan konteynırlar artık hepimizin konusu olmuştu.

Geçtiğimiz hafta 75. yıl kutlamaları vesilesiyle bir araya geldiğim Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay ve Kınay Taşımacılık ve Lojistik İcra Kurulu Başkanı Barış Dillioğlu ile konteynır krizini konuştum. Lojistik ve deniz taşımacılığında aileden gelen ve uzun yıllara dayanan deneyimleriyle konuyu anlatan her iki ismin söyledikleri, bu yıl ihracatta ard arda gelen Cumhuriyet tarihi rekorlarını da açıklar nitelikte.

Söze önce konteynır konusunda birçok yanlış bilginin dolaştığını belirterek Sina Kınay girdi, pandemi nedeniyle Çin'de konteynır üreten fabrikaların konteynır sıkıntısına neden olduğunu ancak tek sebebin de bu olmadığını vurguladı. ABD'ye giden bir konteynırın pandemi öncesinde 12-13 günde geri döndüğü halde bu sürenin pandemide 57 güne kadar çıktığını bugünlerde ise 54 güne ancak düştüğü bilgisini verdi. Türkiye'nin ise bu süreci iyi yönettiğini ve avantajlı olduğunu söyleyen Barış Dillioğlu da bu durumu konteynır fiyatlarıyla şöyle ortaya koydu:

Çin-ABD konteyner fiyatı 25 bin dolar.

Çin-Avrupa konteyner fiyatı 18 bin dolar.

Çin-Türkiye konteyner fiyatı 13 bin dolar.

Ancak konteyner fiyatlarının yüksekliği konuşulurken ithalat ve ihracatı ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru. Türkiye'ye Çin'den konteyner fiyatı ithalatta 12-13 bin dolar. Ancak, Türkiye'den Avrupa'ya ihracatta konteyner fiyatı 1500 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu da tabi bize büyük avantaj sağladı." Son dönemde Çinli firmaların Çin'e karşı oluşan önyargıyı aşmak ve lojistik maliyetlerinden dolayı Türkiye'ye gelip, ürünlerini buradan Avrupa'ya sattıklarını duyuyordum. Dillioğlu'nun söyledikleri aklıma bu tespiti getirdi.

Bu yıl 130 bini ihracat, 40 bini ithalat olmak üzere toplam 170 bin TEU'luk taşıma büyüklüğüne ve 350 milyon dolar ciroya ulaşacaklarını öngören Kınay ve Dillioğlu'nun hedefleri büyük. 3 ya da 5 yıl içinde 400 bin TEU'luk taşıma kapasitesiyle milyar dolarlık ciroyu yakalamayı planlayan Kınay Lojistik, önümüzdeki dönemde açacağı yurtdışı ofisleriyle global konumunu güçlendirecek. İlk etapta Çin, İngiltere, Benelüks, Vietnam ve Tayland'ın ardından Amerika pazarına girmek için gelecek yıl New York ofisinin açılması planlanıyor. Türkiye'den bir şirketin lojistikte global anlamda söz sahibi olması önemli ne de olsa pandemide kıymetini daha da iyi anladığımız lojistik sektörü ihracatın anahtarı.