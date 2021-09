HÜLYA GÜLER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK), her yıl BM Genel Kurulu'nun yapıldığı dönemde New York'ta gerçekleştirdiği 11. Yatırım Konferansı Gala Gecesine bu yıl 'olağanüstü' ilgi gösterildi. Olağanüstü ifadesi, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'a ait.

TAİK'in artık gelenekselleşen yatırım konferansının nasıl geçtiğini sormak için dün Başkan Yalçındağ'ı aradım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen geceye ilişkin Yalçındağ'ın ilk söylediği şey "Olağanüstü bir geceydi" oldu. Bu kadar iddialı bir ifade kullandığı için bu kez, "Nasıl, neden olağanüstüydü" diye sordum. Yalçındağ da hikayeyi en başından anlattı ve oldukça dikkat çekici bilgiler verdi:

Geçen yıl pandemi nedeniyle yatırım konferansı ve gala yemeğini yapamamıştık. Bu yıl ise son dakikada yapılmasına karar verildi. Biz de sadece 10 gün içinde organize olup bu işi yaptık.

BM Genel Kurulu'nun olduğu hafta New York'ta ülke liderlerinin katıldığı çok sayıda etkinlik olur. Hepsi de önemlidir. Etkinlikler arasında bir rekabet vardır. Dolayısıyla son dakika işlerde genelde katılım çok az olur. Ama bizim gecemize katılım çok iyiydi ve çok yüksek bir seviyedeydi. O sebeple olağanüstü dedim.

Geceye 95 ABD'li iş insanı ve bankacı katıldı. Türkiye'den ise 35 iş insanı ve Cumhurbaşkanlığı delegasyonu vardı.

Cumhurbaşkanı'nın masası 25 kişilikti ve bu masada aralarında Boeing, Kraft Heinz, Minerals Technologies, Goldman Sachs, JP Morgan, Transatlantic Petroleum, General Atlantic, Princeville ve Softbank gibi global devlerin yer aldığı 16 ABD'li şirketin yönetim kurulu başkanı, CEO'su ve üst düzey yöneticileri yer aldı. Masadaki tüm yatırımcılar Cumhurbaşkanı ile tek tek tanıştı ve Türkiye yatırım ortamına ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini aktardı. Cumhurbaşkanımız da bu görüşleri not aldı.

Türkiye'den ise katılan isimler arasında Hasan Çolakoğlu (Çolakoğlu Holding), Ali Kibar (Kibar Holding), İlker Aycı (THY), Fırat Çeçen (IC İçtaş), Ebru Özdemir (Limak Holding), Sani Şener (TAV Havalimanları), Murat Emirdağ (Hepsiburada) ve Çağlayan Çetin (Trendyol) vardı.

Gecenin bir diğer önemli kazanımı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açısından oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geceye katılan isimler arasındaydı. Tatar'ın da o gece iş insanlarıyla temas trafiği oldukça yoğundu. Zaten Türkevi'nin bir katı KKTC'ye ayrılmış durumda. Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'nin önde gelen yatırımcıları ile oldukça verimli temaslar gerçekleştirdiğini aktardı.

ABD'li iş insanlarının ilgisinin sebebi pandemi dünyada dengeleri değiştirdi. Artık ezberlenmiş bazı tedarik rotaları değişiyor. Bu açıdan Türkiye'yi merak ediyorlar. Yeni büyüme fırsatları için arayıştalar. O yüzden bu daveti kaçırmak istemediler.

Yalçındağ sözlerini gecede yaptığı konuşmadan şu bölümü aktararak tamamladı: "Küresel ekonomide yepyeni bir hikâye yazılıyor. Bu hikâyede gerek Amerikalı dostlarımız gerekse bizler üzerimize düşen rolün ve sorumluluğun farkındayız. Dostluğumuzun kıymetini bilelim. Değişen küresel ekonomi savaşını, Türkiye ile olan kazanacak!"