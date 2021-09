HÜLYA GÜLER

Risk... Pandeminin, gündemimizi en yoğun işgal eden kavramı.

Her sohbette olduğu gibi dünyanın önde gelen sigorta aracısı ve risk danışmanlığı şirketi Marsh'ın Türkiye Eş CEO'ları Yeşim Aksüt ve Tarık Serpil ile sohbetimizin de ana konusunu risk algısı, risk yönetimi kısaca risk etrafında dönen her şey oluşturdu.

Eş CEO'lar, pandemiyle artan risk algısının hangi boyutlara ulaştığını anlatırken ister istemez aklıma 'daha önce risk ile ilişkimiz nasıldı' sorusu geldi. Aksüt ve Serpil'in en çok aldıklarını söyledikleri bu soruya cevapları şöyle: "İnsanoğlu iyimser bir canlı. Dünyada ölüm var ama yine de yokmuş gibi yaşıyor. Görmezden geliyor. Deprem, yangın, sel oluyor, ateş düştüğü yeri yakıyordu. Bizler de elbette üzülüyor ama sonra günlük hayatın telaşında unutup gidiyorduk. Şimdi ise tüm dünya sanki alarmda gibi yaşıyor. Her an her yerde, her şeyde risk varmış gibi. Kısaca büyük bir risk uyanışı var diyebiliriz."

Her iki CEO'nun sigorta sektörüne ve pandeminin önümüzdeki yıllarda kazanım olarak görebileceğimiz etkilerine ilişkin anlattıkları özetle şöyle:

Kurumlarda ve bireylerde son 1.5 yıldır çok büyük bir risk algısı var. Eskiden biz kurumlara gidip risklerini hatırlatırken, şimdi onlar bize gelip bizim risk uzmanlarımızdan değerlendirme istiyorlar.

Bu süreçte kurumlar üçüncü taraflardaki aksamaların kendi işlerini de aksattığını çok defa deneyimlediler ve özellikle bunları yönetmek için sigorta şirketlerine yöneliyorlar.

Sigorta sektörü de bu süreçte rüştünü cüssesinin çok üstünde ispat etti. Bu tür tüm dünyayı etkileyen katastrofik durumlarda sigorta sektörü hep tüketiciden yana olmuştur. Bu pandemide de böyle oldu.

Siber güvenlik konusunda da büyük bir uyanış var. Çalışanların ofis dışından sisteme bağlanmaları bu süreçte siber atakları artırdı. Hepimizin zaman zaman okuduğu bu ataklar kurumların siber güvenliğin kıymetini anlamasını sağladı.

Bu sürecin belki en önemli kazanımlarından biri de çalışanların, insan kaynağının önemi oldu. Çalışanların evlerinde belki de yakınlarının hastalıkla mücadele ettiği günlerde bile bilgisayarlarını açıp çalışmaları büyük bir kahramanlıktı.

Dünyanın her yerinde sağlık çalışanları hayatlarını ortaya koyacak kadar fedakarlık yaparken, her şeye rağmen fabrikalara, marketlere giden çalışanlar ve evden bağlananlar bu dirayetle dünya ekonomisini ayakta tuttular.

Kurumlar da çalışanlarının mutluluğunu artırmak, günlük sıkıntılarını azaltmak için yeni ürün ve hizmetlere yöneldiler. Biz bu süreçte çocuklara yönelik paketler, esnek yan haklar, ekstra sağlık ve hayat sigortası gibi yenilikler dizayn ettik.

Bu süreçte şirketlerin en çok kaygı duydukları alanlardan biri de varlıkların doğru değerle değerlendirilmesi idi. Bu konuda da çok talep aldık.

Şirketler, siber güvenlik, insan kaynağı ve sürdürülebilirlik ne anlama geliyor çok iyi öğrendi. Tüm bugünleri geride bıraktığımızda, şirketler şu an geldikleri noktadan geri dönmeyeceklerdir.