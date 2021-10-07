HÜLYA GÜLER

Türk sporunun gelişiminde bankalarımızın payı çok büyük. Ancak kadın voleybol takımı ile bize pek çok kez uluslararası şampiyonluk gururu yaşatan VakıfBank'ın ayrı bir yeri var.

Kuruluş DNA'sındaki vakıf kültürüyle zenginleştirdiği kaynaklarını ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kullanan Vakıfbank, 35 yıldır özellikle kadın sporculara destek verirken, 2019 ve 2020'de reel sektöre en çok kaynak sağlayan banka oldu.

2018'de aktif büyüklüğüne göre Türkiye'nin en büyük 6'ncı bankası olan VakıfBank, 2019'da genel müdürlük koltuğuna oturan Abdi Serdar Üstünsalih'in yönetiminde geçen üç yılın ardından 730 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Ve böylece rekabetin çok çetin olduğu bankacılık sektöründe pastadan pay alan Vakıfbank, Türkiye'nin en büyük 2'nci bankası konumuna yükseldi.

Bankanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait hisselerinin Varlık Fonu'na devri ile Üstünsalih'in stratejileri birleşti ve ortaya etkileyici bir sürdürülebilir büyüme hikayesi çıktı.



VakıfBank'ın bu soluksuz koşusuna liderlik eden Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, büyüme hamlesinin perde arkasını ve yeni dönemde 'ihracat, imalat ve istihdam' üzerine kurguladığı stratejileri INBUSINESS Dergisi'ne anlattı.

INBUSINESS'ın kapağına taşıdığı bu özel röportajda Üstünsalih, VakıfBank'ın başarı sırrını şöyle özetliyor: "2019'dan bu yana hep 'yerinde' görerek kredi veriyoruz. Çok speküle ediliyor ama bilançomuzun şeffaflığı ortada, net. Kredilerimizin hepsi ihracat, imalat ve istihdama yönelik. 2019'dan beri kredilerin takibe düşme oranı en düşük bankalardan biriyiz."

Pandemi sürecinde de reel sektörü desteklemekten asla vaz geçmediklerini hatırlatan Üstünsalih, "Pandemi etkileri geçiyor. 2022'de kredi iştahının arttığını göreceğiz. Önümüzdeki yıl için de stratejimizi imalat, ihracat ve istihdama yönelik şirketlere kredi vermek üzerine kurguladık" diyor ve ekliyor, "VakıfBank'ın kasları güçlü, rasyoları güçlü, sanayicilerimize destek vermeye devam edeceğiz."

Üstünsalih'in önemle üzerinde durduğu iki temel yaklaşım daha var. İlki sürdürülebilir finansman. En son nisan ayında 1,1 milyar dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisine imza attılar. İkinci yaklaşım ise dijitalleşme. VakıfBank Ar-Ge Merkezi'ni 2018'de kuran isim yine kendisi. Bugün 63 mühendisin çalıştığı merkez, bankanın son dijital hamlesinin de mimarı konumunda. Üstünsalih çok kısa bir zaman içinde 'tüm ödeme sistemlerinde çığır açacak ve oyuncuların değişeceği' bir ürün çıkartacaklarını söylüyor. Elbette ser verip sır vermiyor. Sadece; dijitalde önemli bir fark oluşturacaklarını ifade etmekle yetiniyor.

Vakıfbank'ın bir diğer etkileyici hamlesi karbon emisyonununa yönelik adımlarından geldi. 2020'de karbon negatif olmayı başaran ve bunu 2021'de de devam ettiren Vakıfbank'ın sorunlara değil çözüme odaklanarak yakaladığı başarı sırlarını ve INBUSINESS'ın kapsamlı araştırma dosyalarının yer aldığı ekim sayısını ilgiyle okuyacaksınız.