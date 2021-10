HÜLYA GÜLER

Pandeminin hızlandırdığı sürdürülebilirlik farkındalığı o kadar arttı ki kurumların yatırım ve büyüme planlarının yanı sıra tanıtım faaliyetlerinin de merkezine oturdu. Son örnek lüks markaların ağırlıkta olduğu Zorlu Center'dan geldi.

Zorlu, ezber bozan bir yaklaşımla alışveriş festivali ya da indirim günleri gibi bir etkinlik yerine iyi yaşam tutkunlarını ve sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde değişim başlatanları Eco Love Fest ile bir araya getiriyor.

Çevre Aşkı Festivali olarak Türkçe'ye çevirdiğim Eco Love Fest'in detaylarını sıfır atık mottolu bir menü eşliğinde Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili Billur Demet Atan'dan dinledim.

Önce menüden bahsedeyim biraz. Adı Zorlu ile özdeşleşen Eataly İstanbul'un Şefi Claudio Chinali'nin çevre aşkıyla uyumlu, kalmış yiyeceklerden yapıldığına inanamadığım sıfır atık menüsünde neler yoktu ki; bayat ekmeklerden yapılmış tatlılar, aynı mantıkla yapılmış reçeller. Et suyu için kaynatılmış ve tadı gitti diye yemeklerde pek tercih edilmeyen etlerden yapılmış köfteler, hepimizin bildiği yumurtalı ekmekler, omletin makarnalı yorumu o günden aklımda kalan bazı lezzetler.

Anne yemeklerini hatırlatan bu tatlar eşliğinde başlayan sohbetimizde Billur Demet Atan'a Eco Love Fest fikrinin nasıl geliştiğini sordum.

Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 stratejisini hatırlatarak söze başladı Atan ve şunları söyledi: "Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği Zorlu Center'da da bir iş yapış biçimine dönüştürdük. Yeni nesil yaşam alanlarıyla atık yönetiminden yüzde 100 yenilebilir enerji kullanımına, daha verimli su ve enerji tüketimi sağlayan akıllı sistemlerden 'Eco Love Fest' gibi farkındalık oluşturan etkinliklere kadar uzanan 360 derecelik bir yaklaşımla sürdürülebilir bir yaşam için hep birlikte çalışıyoruz."

Zorlu Center'da restoranlarda kullanılan yağlar dahil her türlü atığın dönüşümü konusunda son derece etkili çözümler geliştirdiklerini kaydeden Atan, "Sürdürülebilirlik yeni normalimiz. Buradan geri dönüş yok. Akıllı çözümlerle daha verimli enerji ve su tüketimi sağlayarak ve yenilebilir kaynak kullanımıyla karbon ayak izimizi azaltarak, iklim krizi ve küresel ısınma gibi küresel meselelerin çözümüne kendi sorumluluk alanımız dahilinde katkı sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

17 Ekim'e kadar devam edecek Eco Love Fest kapsamında sürdürülebilirlik konusunda öncelikli gündemin konuşulduğu söyleşilerin yanı sıra, sürdürülebilirliği merkezine alan belgeseller gösterimde. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramına dikkat çekmek için ISD-ART küratörlüğünde 6 sanatçı ve 30 eserin yer aldığı 'İleri Dönüşüm Heykel Sergisi' katılımcılarla buluşuyor. Atık metaller, doğadan toplanan organik atıklar, vegan kumaşlar ve Manavgat'ta yanmış ağaç parçalarından oluşan ve ileri dönüşüm teknikleri ile yapılmış heykeller, 30 Ekim'e kadar ziyarete açık.

Alışveriş merkezlerinin indirim günleri hepimizin mutlu ediyor. Bunların devamını elbette istiyoruz. Ancak dünyamızın geldiği nokta malum. Sürdürülebilirlik gerçeğini hayatın her alanında her an görmek sanırım alışverişin verdiği mutluluktan daha güzel.