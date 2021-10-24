HÜLYA GÜLER

Kurucusu Asım Kocabıyık'ın mirası olarak kurumsal sosyal sorumluluk kültürünü genlerinde taşıyan Borusan Holding'in CEO'su Erkan Kafadar ile grubun sürdürülebilirlik vizyonunu konuşmak için (online) buluştuğumuzda söze çok ilginç bir giriş yaptı.

Kafadar, grup şirketlerinde ilk genel müdür olduğunda Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık ile arasında geçen bir konuşmayı şöyle aktardı: "Göreve başladığımda Ahmet Bey ile bir görüşmem olmuştu. Bana ilk olarak 'yerini kime bırakacaksın, kimi yetiştireceksin' diye sordu. Bir an şaşırdım. Ama sonrasında insan gücünün anlamı konusunda bir aydınlanma yaşadım. Ahmet Bey bu soruyu sorduğunda yıl 2006'dıydı."

İşte bu bakış açısıyla bugün 12 bin çalışanı bulunan Borusan'ın sürdürülebilirlik vizyonunun temelinde insan olduğunu söyleyen Kafadar ile 10'uncusunu yayınladıkları sürdürülebilirlik raporundaki önemli bulguları konuştuk. Borusan Holding'in 2020-21 yılı performansı ile 2022 beklentilerini de anlatan Kafadar'ın öne çıkan mesajları şöyle:

Sürdürülebilirliği uzun bir yolculuk olarak tanımlıyoruz. Bu dünyadan bir şey alıyorsak, mutlaka bir şey vermeliyiz. Borusan, 'Dünya için fayda yaratmanın peşinde koşar' şeklinde bir söylemimiz var. 2020 yılında merkezinde sürdürülebilirlik olan bir çalışma modeli kurguladık. Bu modelle 200 yıllık bir şirket olmayı hedefliyoruz.

200 yıllık şirket olma amacımızla sürdürülebilirlik stratejimizi ele alarak 3 'i' formülü ( İ3; formülü) dediğimiz İKLİM, İNSAN ve İNOVASYON başlıklarında hedef odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketlerimizin öncelik verdikleri ve kısa ve orta vadede fayda yaratacakları konuları ele alarak, Grubumuzun sürdürülebilirlik stratejisine katkı sağladık. 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflere ulaşmak için eylem çalışmaları yürütüyoruz.

İklim, insan, inovasyon odak alanları kapsamında sürdürülebilirlik yolculuğumuzu şekillendirirken hem grup şirketlerimizin önceliklerinden besleniyor hem de geleceğe uygun iş modellerini tasarlama yolunda kapsayıcı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz.

2020'de pandeminin ilk şokunu atlattıktan sonra elbette ekiplerimizi korumaya odaklandık öncelikle. Haziranda talebin güçlenmesiyle 2020'yi önceki yıllara göre ortalama olarak tamamladık diyebilirim.

2021 yılı ise kendi içinde enteresan dönemler geçirdi. Bulunduğumuz bazı sektörlerdeki her türlü korumacılık tedbirlerine, globaldeki ticaret savaşlarına, tedarik problemlerine rağmen beklediğimizden daha iyi geçiyor. 2021 yılı pandeminin izlerini silmiş, hedeflerimizi geçmiş olduğumuz bir yıl. İşte bu noktada da geleceği planlama devreye giriyor.

2021-22-23 yıllarını kapsayan 6 milyar liralık bir yatırım hedefimiz var. Bunları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da 2022-23-24 yıllarını kapsayan 3 yıllık planımızı yapıyoruz. 2022 yılında bölgesel ya da küresel bir kriz olmadıkça daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz.

Katma değerli ve yüksek teknoloji üretim, araştırma geliştirme faaliyetleri ve sürdürülebilirlik alanlarının 2022'de de gelişeceğini ve ön planda olacağını biliyoruz. Borusan olarak sürdürülebilirlik odağımızın bu stratejiler ile son derece uyumlu olmasını ülkemiz ve Grubumuz için büyük bir kazanım fırsatı olarak değerlendiriyorum.