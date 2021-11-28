HÜLYA GÜLER

Şurası kesin, çalışma hayatımız artık hibrit. Bizi, bildiğimiz çalışma yöntemleri ile uzaktan erişim gibi dijital imkanların bir arada kullanıldığı bir çalışma hayatı bekliyor. Peki ama nasıl? İş dünyası daha bu sorunun cevabını netleştirememişken bir de çalışan mutluluğunu artırmanın peşine düştü. Daha doğrusu düşmek zorunda kaldı çünkü araştırmalar çalışanların pandemi koşullarıyla birlikte mutsuzluğunun daha da arttığını gösteriyor.

Bu önemli konuyu, çalışan esenliğine odaklanmış ve çözümlerini yurtdışına da taşımayı başarmış bir kadın girişimci ile konuştum; Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu.

E-ticaretin henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde girişimciliğe başlayan Abacıoğlu, ABD'den getirdiği 2000 adımsayarı perakende olarak satamayınca, çalışanları arasında sportif aktiviteler organize eden şirketlere yöneldi.

Böylece insan kaynakları ve çalışan esenliği kavramı ile tanışan Abacıoğlu, kendisinin de çalışma hayatındaki mutluluk arayışını işin içine katınca, ortaya Wellbees çıktı. Abacıoğlu, kurduğu dijital platform Wellbees ile bugün 10 ülkede 5 dilde 34 şirketin 70 bin çalışanına çalışan esenliği hizmetleri sunuyor.

Çalışan profiline ve şirketlerin ihtiyaçlarına göre çok çeşitli hizmetler geliştirdiklerini söyleyen Abacıoğlu, yaptıkları işi şöyle özetliyor: "Wellbees şirketlerde sosyal etkileşimleri artıran bir çalışan esenliği platformu. Tüm kullanıcılarına kişisel bir yolculuk sunan bir mobil uygulama olarak çalışan esenliği ile ilgili her şeyi ve insan kaynakları profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu desteği tek bir platformdan sunuyoruz. Çalışanın mutluluğunu artırmaya yönelik içeriklerle farkındalığını artırıyoruz. Etkinliklerle harekete geçmesini teşvik ediyoruz ve kullanıcılara yeni alışkanlıklar kazandırıyoruz. Hatta sonuçlarımızı ölçebiliyoruz. Örneğin Wellbees kullanarak hayatlarında en az bir sağlıklı alışkanlık geliştiren kullanıcıların oranı yüzde 82."

Pandemi sürecinde 6 kat büyüdüklerini kaydeden Abacıoğlu, birden bire evden çalışmak zorunda kalanların sanal ortamda bile olsa sosyalleşme ihtiyacının da arttığına dikkat çekiyor. Bu ihtiyaca yönelik çözümlere odaklanan Abacıoğlu, "Şartlar ne olursa olsun iş arkadaşları birbiri ile iş dışında konuşmak, sosyalleşmek istiyor. Örneğin sanal bile olsa uygulama içindeki sebile olan ilgi bizi şaşırttı. Şirketlere yönelik çözümlerimizde sanal sebil gibi sosyalleşme imkanı sunan uygulamaları artırdık."

Sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur gibi tüm güzel temennileri kapsayan 'esenlik', giderek zorlaşıyor. Ve anlaşılan daha da zorlaşacak. O zaman başında sık toplanabildiğimiz (sanal ya da fiziksel fark etmez) su sebillerimizin bol olmasını diliyorum!



İNGİLTERE OFİSİNDEN SONRA SIRA DUBAİ'DE

Türkçe'nin yanı sıra, 10 ülkede şirketlere İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça hizmet veren Wellbees, geçtiğimiz günlerde ilk yurtdışı ofisini İngiltere'de açtı. Şirketin şimdi hedefinde Dubai'de bir ofis açmak var.