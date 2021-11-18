HÜLYA GÜLER

İstanbullular hatta Türkiye, en ünlü buluşma noktasına ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) de nihayet eski ihtişamlı günlerine kavuştu. Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu ve binanın seramiklerini üreten Kale Grubu'nun Genel Müdürü Altuğ Akbaş ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Tabanlıoğlu'ndan AKM'nin tarihini, yapımı aşamasındaki titizliklerini ve AKM'nin alametifarikası olarak öne çıkan Kırmızı Küre üzerindeki seramiklerin hikâyesini dinledik. Tarihselliğin modern mimari ile bütünleştiği yeni AKM'nin kalbinde yer alan Kırmızı Küre 2 bin 40 kişilik bir opera salonu. Küreyi şimdiden bir ikona dönüştüren ise etkileyici kırmızı rengi. Tabanlıoğlu bu rengi elde etmek için çok yoğun bir araştırma ve deneme süreci geçirdiklerini anlatıyor. Sonunda 25 numune arasından Kaleseramik'in ürettiği seramikler beğenilmiş. Seramiklerin üretiminde, Kale Grubu'nun kadın emeğini desteklemek amacıyla Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurduğu Atölye Kale'de 18 kişilik özel bir ekip görev alarak, 3.5 ay gibi kısa bir sürede üretilen 15 bin adet özel seramik tek tek el emeği ile üretildi.

Üç boyutlu özelliklerinden dolayı farklı ve özel teknikler kullanılarak üretilen seramik karoları, son olarak, can alıcı kırmızı renkleri için İtalya seramik sanatçısı Alexandra Khuen- Belasi'nin usta ellerine bırakıldı. Murat Tabanlıoğlu'nun 35 yıl önce üniversite eğitimi sırasında tanıştığı ünlü sanatçı Alexandra Khuen-Belasi'nin özel bir reçete ile ürettiği sır, yine özel bir teknik kullanılarak tüm karolara belli bir gramajda tek tek uygulandı. Özel bir reçete ile ürettiği sır, yine özel bir teknik kullanılarak, tüm karolara belli bir gramajda tek tek uygulandı.



HAMBURG OPERASI'NIN İHTİŞAMI MALİYETİ UNUTTURDU

Murat Tabanlıoğlu konuşmasına Paris'teki Opera Garnier ve Sydney Operası gibi dünyanın görkemli opera binalarının kısa hikayelerini anlatarak başladı. Daha sonra ilk açıldığında 2 ayda 6 milyon kişinin ziyaret ettiği ve bir yıl boyunca bilet bulunamayan Hamburg Opera binasından söz etti. Tabanlıoğlu, Hamburg'da 170 milyon euro maliyetle başlayan projenin maliyetinin 1 milyar euroya (970 milyon euro) kadar çıktığını hatırlattı ve "Maliyeti çok arttı ama şu an kimse maliyetini konuşmuyor. Çünkü Almanya'nın en görkemli sembolik binası oldu" dedi.