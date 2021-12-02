HÜLYA GÜLER

Gelecek, çok hızlı geliyor... Son günlerde daha sık karşıma çıkan 'ikiz dönüşüm'ün (dijitalleşme ve sürdürülebilirlik) getirdiği/getireceği değişiklikler hepimizi meraklandırıyor. Daha iyimser olalım hepimizi heyecanlandırıyor.

Şimdilik öngörebildiğimiz en önemli değişikliklerse 5G ile hayatımıza girecek. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un dediği gibi gerçekten de tam bir 'dijital rönesansın' eşiğindeyiz. INBUSINESS Dergisi aralık sayısında, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile yaptığı röportaj ile işte bizi, 5G ile bekleyen bu geleceği masaya yatırdı.

Hem bireylerin hem kurumların hayatlarında hayal bile edemeyeceğimiz değişiklikler olacağını öngören Aksoy, "Farkı, endüstride de yakından göreceğiz ama en önemlisi ülke ekonomisini büyütecek. Dolayısıyla çok kritik. Verimlilikte sağladığı artış çok önemli. Öyle ki artık uluslararası sermayenin bir ülkeye yatırım yapmak üzere girerken politik, ekonomik gibi unsurların yanı sıra 5G altyapısını da seçim kriterlerine eklediğini söyleyebiliriz" diyor. 5G'nin uluslararası yatırımlar için kriterlerden biri haline gelmesi anlaşılabilir ve dikkat çekici bir bilgi.

Röportajında Türkiye'nin 5G ihale sürecine de değinen Aksoy, 2022'de frekans ihalesi ve 2023'te de uygulamaya geçilmesinin zamanlama olarak doğru olacağını değerlendirdiklerini söylüyor. Takvimin daha erkene alınmasını da destekleyeceklerini ekliyor.

Endüstriden sanata, bilimden eğitime her alanda bir dönüşümü tarif eden 5G için istekli ve hazırlıklı bir oyuncunun lideri olarak Aksoy'un planında hali hazırda 12 ülkede 5G'yi hayata geçiren Vodafone Grubu'nun deneyiminden güç almak var.

Geçen şubat ayında Vodafone Türkiye'nin kaptan koltuğuna oturan Aksoy, "2025'e kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz" sözleriyle şirketin yeni rotasını çiziyor ve ekliyor: "Yatırımlarla önümüzdeki beş yılda katlanarak artan hızda büyümeyi planlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkımızı sürdüreceğiz."

Aksoy'un Vodafone'nun 5G iştahını ortaya koyan sözleri ise şöyle: "5G teknolojisine hazırız ve çok heyecanlıyız. Biz hem 5G ile hem de fiberin yaygınlaşmasıyla beraber 2030'a geldiğimizde tamamen dijital bir Türkiye hayal ediyoruz. Teknolojinin hayatımızda neleri değiştirdiğini düşünün. 27 yılda telekom sektörü nasıl değişti. 5-6 yıl sonrası gerçekten heyecan verici."







'SÜRTÜNMESİZ' MAĞAZACILIĞA HAZIR MISINIZ?

INBUSINESS'ta bu ay ayrıca içerik ortaklığı yaptığı MIT Sloan Management Review'un perakende sektörünü, gelişen teknoloji ve pandemiyle gelen değişimlerin etkisiyle nasıl bir gelecek beklediğini ortaya koyan önemli bir araştırma yer alıyor. Okumanızda yarar olan araştırmada yeni teknolojilerle, fiziksel ancak temasın az olduğu 'sürtünmesiz' mağazacılığın kuralları ve başarı formülü anlatılıyor.