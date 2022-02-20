HÜLYA GÜLER

Sonunda oldu, metaverse'te bir de banka şubesi açıldı. Haber ajansları ABD'nin en büyük yatırım bankalarından JP Morgan Chase'nin metaverse'te şube açtığı haberini, 'sanal dünyanın ilk banka şubesi' başlığı ile verdi. JP Morgan'nın 2020 yılında oluşturduğu blockchain markası Onyx'ten yola çıkarak Onyx Lounge adını verdiği şube, metaverse platformu Decentraland'daki Metajuku alışveriş merkezinin içinde yer alıyor. Şubede ziyaretçileri, bizzat JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'ın avatarı karşılıyor. Bu karşılamada Dimon'a bir de kaplan avatarı eşlik ediyor.

Haberi okuyunca JP Morgan'ın ne zaman kurulduğunu merak ettim. Kökleri 1799'a kadar gidiyor. 223 yıllık bir bankadan böyle bir dijital hamlenin bu kadar çabuk gelmesi dikkat çekici. Bu acelesinin sebebi ise şube açılışıyla birlikte yayınladığı metaverse raporunda gizli. JP Morgan'ın raporuna göre metaverse ekonomisi yıllık bir trilyon dolar büyüklüğe ulaşacak. (Rakibi bir başka bankaya göre ise bu büyüklük 8 trilyon dolar olacak)

Decentraland'ın kurucularından Roblox'ta geçen yıl lüks tüketim markası Gucci'nin bir çantasının, gerçek hayattakinden daha yüksek bir fiyata satıldığını düşündüğümde, 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük o kadar da uzak görünmüyor.

Hatırlanırsa geçen yıl Gucci'nin sadece Roblox evreni için ürettiği (ya da gerçekte olmayan bir şey üretilemeyeceği için pazara sunduğu diyelim) bir çanta 4.115 dolara satılmıştı. Hatta o dönem ünlü internet girişimcisi Alexis Ohanian aynı çantanın gerçek hayatta 3.400 dolara satıldığına dikkat çeken bir tweet atmış ve "Bu çanta sadece Roblox'ta var olan bir çanta. Bunun NFT'si de yok. Başka birine satılarak ya da başka bir forma dönüştürülerek değerinin artma ihtimali yok. O yüzden bu çantayı ve burada olanları takip edin" demişti.

Bazı kurumların pozisyon almak için erken davrandığı metaverse'e yönelik genel tutum şimdilik bekle-gör şeklinde. Oyun şirketleri, perakendeciler, gayrimenkulcüler, mimarlar, moda markaları bu platformlarda ilk varlık gösteren sektörlerin başında geliyor.

Daha çok Z kuşağının dolaştığı, online ya da offline iş fırsatları bulduğu bu platformlarda kimi şirketler şimdilik sadece reklam veriyor kimi ise satışa başladı bile. Satış söz konusu olunca yani işin içine para girince doğal olarak vergi ve denetim şirketleri de olaya dahil olmaya başladı. Vergi-denetim uzmanları, "Gerçek hayatta uygulanan tüm vergi uygulamaları aynı şekilde metaverse'te de uygulanabilir" diyerek yavaş yavaş vergi meselesini gündeme getirmeye başladılar.

Özetle; dünya, daha büyük veri, sosyal medya ya da dijital ekonomin sunduğu fırsatları tam değerlendirmeden, beraberinde gelen sorunları tam çözemeden şimdi bir de metaverse ve beraberinde getirdiklerini düzenlemek durumunda kaldı.

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METAVERSE'ÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İ NE ZAMAN KURULUR



Metaverse'te ilk basın toplantısı fırsatını kaçırmadım ancak 28 Aralık'ta yine metaverse'te gerçekleşen yılbaşı konserine katılamamıştım. Türkiye'nin ilk metaverse etkinliklerinden biri olan bu konseri ve yılbaşı partisini düzenleyen Networking (ilişki ağı) Kurucusu Erdal Uzunoğlu'ndan deneyimini dinledim. Her yaştan insanın yoğun ilgisinin olduğu metaverse'ün günlük hayatımızda düşündüğümüz kadar yaygınlaşmasının zaman alacağını söyleyen Uzunoğlu önemli bir soru soruyor: "Metaverse bir gelecek vizyonu. Daha yolun çok başındayız. Alınacak çok mesage var. Örneğin Metaverse'ün Birleşmiş Milletleri ne zaman kurulur?"

Önemli bilgiler edindiğim konuşmanın sonunda aklımda kalanlardan biri de kadınların, avatarlarını oluştururken de saç rengini değiştirmeleri oldu.