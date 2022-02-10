HÜLYA GÜLER

Ekonomi gazetecilerinin sık karşılaştığı sorulardan biri, 'Sizce ideal kur seviyesi ne olmalı' sorusudur. Bir seviye belirtmek doğru olmadığı için (ya da pek mümkün olmadığı için) bizler de genelde, 'Bunu kim bilse zengin olur' cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışırız. Ancak buna rağmen biz gazeteciler de aynı soruyu sık sık iş insanlarına sorarız.

Tıpkı dün bir araya geldiğimiz Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı'ya sorduğumuz gibi. 'İdeal kur seviyesi ne olmalı' diye sorulan Asmalı'nın rakam olarak bir seviye belirtmeden önce kullandığı bazı ifadeler dikkatimi çekti.

Kur seviyesinin Türkiye'nin bir ithalat cennetine dönüşmemesi açısından kritik olduğunu vurgulayarak söze başlayan Asmalı, bu konuda olması gereken seviyeyi de bir cümleyle şöyle özetledi: "Kur, ihracatı özendiren, ithalattan caydıran bir seviyede olmalı."

Ardından hemen şunları ekledi: "İhracatta rekabet gücümüzü korumak için kurun 10 TL'nin üzerinde 11-12 TL seviyelerinde olması şu an için uygun görünüyor. Ancak tabi daha uygun olanı oynaklığın olmaması. 2022'de özellikle turizm gelirlerinde beklenen artış ile birlikte 250 milyar doları yakalayabiliriz. Böylece bu yıl ihracat- ithalat dengesinin sıfıra yaklaştığı bir yıl olabilir."

MÜSİAD'ın, 'Haspihal Toplantıları' kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Asmalı'nın bir diğer önemli mesajı da kurumun üyelerinin bu yıl için planladığı yeni yatırımlarla ilgiliydi.

MÜSİAD'ın 2022'yi 'yatırım yılı' ilan ettiğini söyleyen Asmalı, geçtiğimiz günlerde özellikle Anadolu kentlerinde ihracat odaklı yatırım ve üretimi artırmayı hedefledikleri yeni yatırımları açıkladı. Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20'yi aşkın ilde 40 noktada yeni yatırımların hayata geçirileceğini kaydeden Asmalı şu bilgileri paylaştı: "İlk etapta Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçiriyoruz. Şimdiden toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan bu güven hareketinin etki alanını yatırım yılı çerçevesinde daha da genişleteceğiz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin işgücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. İlk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz."



SURİYE'DE BİN HANELİ KÖY KURACAK

MÜSİAD'ın sosyal sorumluluk projelerine yönelik girişimlerine ilişkin bilgiler de paylaşan Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın Suriye'de İdlib civarında bir köy kuracağını açıkladı. Son dönemde mülteci çadır kentlerinde gündeme gelen soğuktan donan çocuklara yönelik haberleri hatırlatan Asmalı, "Suriye'de kalıcı bir MÜSİAD Köyü kurma çalışmaları için harekete geçtik. Bu kapsamda gelecek haftalarda ön inceleme için Suriye'ye gidilecek. Hedefimiz 1000 haneli bir köy kurmak" ifadelerini kullandı.