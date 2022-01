HÜLYA GÜLER

Malum, dijitalleşme denince akla hemen bilişim teknolojileri ile ilgili alanlar, bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar geliyor. Buralarda çoğunluğun ve özellikle işe liderlik edenlerin erkek olması sık rastlanan bir durum. Ama son zamanlarda bilişim sektöründe kadınların etkinliğinin arttığını gösteren örnekler de çoğalıyor. Şirketlere vergi uyumluluğu çözümleri, e-fatura, e-arşiv ve regülasyonlarla ilgili daha sofistike dijital destekler veren Sovos Türkiye'nin Ülke Müdürü Elçim Sirek bu alanda öne çıkan kadın liderlerden.

Sovos 70 ülkede 16 binden fazla kurumsal müşteriye vergi çözümleri sunan global bir şirket. 2019 yılında fintech Foriba'yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Buradaki operasyonunun başına da Elçim Sirek'i getirdi. Bilgisayar mühendisi olan Sirek, kısa sürede Sovos Türkiye'yi global yapılanma içinde önemli bir konuma taşıdı ve hatta burada bir Ar-Ge Merkezi kurulmasını bile sağladı.

Sirek ile buluşmamızda erkeklerin çoğunlukta olduğu bir sektörde yöneticilik yapmanın nasıl bir deneyim olduğunu sordum. Daha öğrencilik yıllarından itibaren sektörde hep azınlıkta kaldığını söyledi Sirek ve ekledi: "Hep bir 'erkekler kulübü' içinde olduğumu hissettim/ hissettirdiler. Kaç kez terfinin eşiğinden döndüm hatırlamıyorum. Alıcılar, hiç bilmedikleri zor bir konuyu kadından dinleyince satın alma kararı verirken tereddüt ediyorlar. Alıcılar çoğunlukla erkek olduğu için kadınların işi daha da zorlaşıyor bu sektörde. Biz Sovos Türkiye'de bu durumu değiştirdik. Birçok kilit pozisyonda kadın yöneticilerimiz var. Bu yaklaşımımız kullandığımız dile bile yansıdı. Örneğin en basitinden çalışma sürelerini ifade ederken adam/saat yerine insan/ saat diyoruz. Her şey dilde başlıyor."

Sektörde kadın olmanın etkisi üzerinde çok durmadan hemen uzmanlığını konuşturan Sirek, bugün şirketleri bekleyen önemli bir süreçten dijital dönüşümden bahsetti. "Dijital dönüşüm, herkesin dilinde, her kurumun hedefinde" diye söze giren Sirek şöyle devam etti: "Dijital dönüşümün sadece Zoom'dan toplantı olmadığı kesin. Ekiplerin uzaktan çalışması, bu işin sadece küçük bir parçası. Şirketlerin her bir faaliyetinin dijital ortamda bir karşılığı, bir kaydı olmalı. E-fatura, e-arşiv bunlar da yine işin görünen kısmı. Birçok farklı ülkede iş yapan bir şirketin faturalarının, arşivlerinin dijital ortamda olması, bunların hepsinin her ülkenin vergi düzenlemelerine uyumlu bir şekilde yürütülmesi önemli bir e-dönüşüm altyapısı gerektiriyor. İşte bu noktada şirketlere, 'siz işinize, üretiminize, satışınıza odaklanın arka planda vergi uyumluluğunuzu sağlar, regülasyonlara göre gerekli adımlarınızı biz atarız' diyoruz. Aslında işimiz yapay zeka ile şirketleri akıllandırmak!"



KADIN SANATÇILARIN 100 YILLIK EMEĞİ

Söz kadınlardan ve kadın liderlerden açılmışken Ünlü&Co 25. yılını kadın sanatçıları destekleyen önemli bir etkinlikle kutluyor. Ünlü&Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, "Kadın girişimcilere destek olarak kutladığımız 25. yılımızda ayrıca Türkiye'den sanatçı kadınların yüzyıllık emeğini ortaya çıkaran Ben-Sen-Onlar sergisine sponsor olmak istedik. Sanat tarihinin gözden kaçırdığı ya da ihmal ettiği sanatçı kadınların fark edilmesi ve görünür kılınması için önemli bir kilometre taşı olacak" diyor. Beyoğlu Meşher'deki sergiyi 27 Mart'a kadar ziyaret edebilirsiniz.