HÜLYA GÜLER

Herkesin merak ettiği metaverse ile ilgili bir süredir yazmak istiyordum. Ancak bilgiler o kadar dağınık ve yüzeysel ki, açıkçası tam olarak ne yazacağıma bir türlü karar veremiyordum. Nedir bu metaverse, günlük hayatımızı nasıl etkileyecek, metaverse'te arsa, ev, yat alma çılgınlığı (clubhouse gibi) birden parlayıp sonra sönecek geçici bir furya mı-değil mi diye düşünüyordum.

INBUSINESS Dergisi şubat sayısında hepimizin aklındaki bu soruları yanıtlayan kapsamlı bir metaverse dosyası hazırladı. Metaverse'ün kendini ilk hissettirdiği perakende, finans ve insan kaynakları sektörleri başta olmak üzere, gıdadan, modaya kadar birçok alanda metaverse gerçeklerini araştırdı.

Bu araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce INBUSINESS'ın dikkat çekici bir formatla kapağına taşıdığı Togg'dan (Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu) söz etmek istiyorum.

Daha piyasaya çıkmadan yüzde 90'ın üzerinde bir bilinirlik ve beğeni seviyesine ulaşan Togg'u ilk kez A'dan Z'ye inceleyen INBUSINESS adeta bir Togg ansiklopedisi/sözlüğü oluşturdu. #toggpedia adı verilen çalışmada yerli otomobil tüm detayları ile incelenirken, 5 babayiğit olarak anılan Togg yatırımcıları ve Togg liderleri de ilk kez bir arada yer aldı.







Otomotiv sektöründeki değişimi tam zamanında yakalayan doğuştan elektrikli Togg, bu yönüyle 100 yıllık markalara medyan okurken, 'use case mobility' şeklinde özetlenen dijital altyapısıyla gelecek 100 yıla da meydan okuyor.

Gelelim metavers'lü geleceğe. Beklendiği gibi metaverse, şu an hayal gibi gelen birçok yeni mesleğin ve onlarca projenin doğmasına neden olacak. Meslekler ilk akla gelen bilişim odaklı alanlarla sınırlı değil! Mimarlara, avatar geliştiricilerine, 3 sanatçılara, blok zinciri stratejistlerine, stil danışmanlarına, yönetmenlere, meta gezi rehberlerine, emlak uzmanlarına ve hatta düğün organizatörlerine bile yeni dünyanın kapıları sonuna kadar açık. Kısacası bizler henüz metal yakalılara bile alışmamışken, şimdiden meta yakalılar gelmeye başladı.

Moda markaları ise insanların avatarları için koleksiyon hazırlıkları içinde. Lüks markaların başını çektiği modaverse akımı özellikle spor giyimcileri sanal mağaza açmaya yöneltiyor.

2030 yılında metaverse ekonomisinin 1 trilyon dolar büyüklüğü aşacağı öngörülüyor. Bankalar da ekonominin yeni adresi olarak görülen metaverse dünyasına bugünden hazırlanıyor. Meta şube ne zaman gelir henüz bir cevap veremiyorlar ancak VR gözlüklerle 3 boyutlu bankacılık başladı bile. Dijital bankacılıkta gelişmiş ülkelere göre daha hızlı hareket eden Türk bankacılık sektörünün metaverse'te de bu avantajını koruması bekleniyor.

Tüm bu sanal alemdeki gelişmeler iyi güzel de peki, insanlar ne ile beslenecek?

Gıda şimdilik metaverse'e oyunların içinden girdi. Oyunlarda ödül olarak verilen kodlarla kullanıcılar gerçek dünyada restorana gidip o ödül yiyeceği alıyorlar. Halley büskivi'nin NFT'sini planlayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'in dediği gibi insanların sanal gıdayla beslendikleri bir gelecek henüz çok uzak olsa da dünyada şimdiden bu geleceğe hazırlanan şirketler var.