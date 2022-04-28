HÜLYA GÜLER

İklim krizinin sebeplerini açıklamaya, tek kelime yeterli; sorumsuzluk... İklim değişikliğinin yol açtığı felaketler ortada. Keşke ülkeler, şirketler ve tabi bireyler zamanında gereken sorumluluğu almış olsalardı...

Ama keşke'lere takılacak kadar zamanımız yok. Geleceğe odaklanmak lazım.

Dünyaya karşı ne kadar hoyrat ve sorumsuz olduğumuzu, Coca Cola İçecek (CCİ) CEO'su Burak Başarır hatırlattı. Daha doğrusu, şirketlerin sorumluluklarından söz ettikçe, bugüne kadarki sorumsuzluğumuz aklıma geldi.

Türkiye dahil 11 ülkede şişeleme faaliyeti yürüten CCİ'nin sürdürülebilirlik hedeflerini konuşmak üzere buluştuğumda Başarır'ın anlattıklarından en çok "Sorumluluk alıyoruz" ifadesi dikkatimi çekti.

Söze, CCİ'nin sürdürülebilirlik yolculuğunun 20 yıl önce başladığını hatırlatarak giren Başarır'ın öne çıkan mesajları özetle şöyle:

Faaliyet gösterdiğimiz 11 ülkede, 10 bin çalışanımız ve 100 bine yakın kişiden oluşan dev ekosistemimizle 430 milyonluk bir nüfusa hizmet sunmanın verdiği 'sorumluluğun farkındayız'. Şimdi önemli bir adım daha atıyoruz ve 2030 yılı için yeni taahhütler eşliğinde yine sorumluluk alıyoruz."

Ambalaj, su, iklim, insan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık ve toplum olmak üzere altı temel başlıkta 9 tane temel taahhüdümüzü Coca-Cola İçecek olarak faaliyet yürüttüğümüz tüm ülkelerde kamuoyu ile paylaştık. Hedefimiz de 2030 yılından daha önce taahhüt ettiğimiz hedefleri gerçekleştirmek.

*Hedeflerimizi belli bir çerçevede ortaya koymak ve taahhütlerimizi, kağıda döküp herkesle paylaşmak bize ilave bir sorumluluk getiriyor. Biz yönetim olarak bu sorumluluğu almayı istedik.

Başarır'a bu hedeflerin maliyetini sordum. Cevabı umut verici: "2030 yılına giderken, halihazırda da yaptığımız birçok sürdürülebilirlik projemizde de hiçbir zaman; 'maliyeti şuysa yapalım ya da yapmayalım' demiyoruz. Çünkü yapmazsak işimizin olmayacağının gayet farkındayız. Dolayısıyla biz bunları bir maliyet kalemi ya da yatırım kalemi değil, işimizi yürütme zorunluluğu olarak görüyoruz."