HÜLYA GÜLER

Michelin adını ilk duyduğumuzda çoğumuzun aklına araba lastiği geliyor olabilir. Bu çok doğal, zira Michelin önemli bir lastik markasıdır. Ama yeme-içme ile ilgili olanların aklına bir şey daha gelir; dünyanın en iyi restoranlarının listelendiği Michelin Rehberi.

İşte bu rehber şimdi İstanbul'u, dünyadaki 38. destinasyonu olarak belirledi. Kim oldukları ve sayıları sır gibi saklanan Michelin müfettişleri yıldız verilecek restoranları seçmek üzere bir süredir İstanbul'dalar. Önümüzdeki 6 ay İstanbul'da restoran ziyaretlerini sürdürecekler. (Tabi ki çok gizli bir şekilde!)

Bundan sonra adını sık sık duyacağımız Michelin Rehberi'nin İstanbul'a gelişi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile duyuruldu. Buna göre restoran 'Oscar'ları olarak anılan Michelin Yıldızı listesi ise 11 Ekim'de açıklanacak. Sonrasında bu liste her yıl yenilenecek. İstanbul'un bu rehbere girmesinin ne anlama geldiğini Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ile konuştum.

Poullennec'e ilk olarak Türkiye'ye gelmeye nasıl karar verdiklerini sordum: "Yeni destinasyonlar, yeni restoran keşifleri için müfettişlerimizi sürekli olarak dünyanın her yerine gönderiyoruz. İstanbul'a da gönderdik. Geri bildirimler sonucunda İstanbul'u yeni bir destinasyon olarak seçtik."

Bu sözlerin ardından, bu kez 'Geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?' diye sordum. Her ne kadar Poullennec, "Bugün artan sayıda destinasyon çok daha büyük bir mutfak potansiyeli ile öne çıkıyor. Tabi ki müfettişleri buraya göndermek ciddi bir kaynak. İstanbul bu yılki odağımızı temsil ediyor. Müfettişlerimiz bütün enerjileri ile sahada çalışıyorlar" demekle yetinse de İstanbul için 'gastrocity' algısının uzun zamandır devam ettiğini biliyoruz.

Dolayısıyla dünyada farklı mutfakları iyi restoranlarda deneyimleme şansını yakalamış biri olarak Michelin'in geç kaldığını düşünüyorum.

Derseniz ki Türk mutfağının Michelin'e ihtiyacı yok. Evet, mutfağının yok ama restoranların bu tanıtıma ihtiyacı var elbette.

Paullennec 11 Ekim'de açıklanacak liste için 'bu daha başlangıç' diyor. Her yıl yenilenen listede kalmak, girmekten daha zor ve önümüzdeki yıllarda yıldız alan restoranların sayısının artmasını beklemek doğal. Çünkü bu yıldızların sektörde standardı çok yukarı çekeceği aşikar.



SADECE 3200 RESTORAN

Bugün gastronominin boyutlarını düşündüğümüzde 'bir restoran için yolunuzu değiştirir miydiniz?' sorusunun cevabının evet olduğunu tahmin etmek zor değil. Fransız lastik markası Michelin'in kurucusu iki kardeş bunu daha 1900'lerin başında tahmin etmişler miydi bilemiyorum. Ama yol üstündeki iyi yeme içme mekanlarını tavsiye eden bir hizmet ile pazarlamada öne çıkma çabaları işleri yeme içme oscarı olarak Michelin yıldızlı restoran rehberine kadar götürdü. Bugün dünyada Michelin rehberine girmeye hak kazanan 15 bin restoran var ve bunların sadece 3200'ü Michelin yıldızlı.



DİJİTALE DUDAK BÜKENLER

İstanbul listesi Michelin'in sadece dijital rehberinde yer alacak. Buna dudak bükenler olabilir. Ama Paullennec, sürdürülebilirlik kaygısı ve dijitalleşmenin geldiği seviyeyi hatırlatarak bu konudaki tereddüttün yersiz olduğunu vurguluyor. Unutulmayalım Michelin Rehberi 100 yıldan daha uzun bir zamandır her yıl yenileniyor. Ve bu asırlık rehber ilk kez İstanbul'a geldi. Öyle ya da böyle bu önemli bir gelişme. Son dönemde artan Türkiye'yi tanıtım çabaları olmasa belki hiç gelmeyecekti. Yoksa bunu mu tercih ederdiniz?