HÜLYA GÜLER

Türkiye'de kaç şirketin yönetim kurulunun tamamı kadın üyelerden oluşuyordur, hiç merak ettiniz mi? Hatta dünyada kaç şirketin yönetim kurulunun tamamı kadınlardan oluşuyordur?

Yönetiminin tamamı erkek üyelerden oluşan şirketleri düşündüğümüzde neredeyse hiç, cevabı aklıma geliyor. Ama neyse ki Türkiye'de en azından bir örnek var; Philips Türkiye.

Geçenlerde Philips'in özellikle COVID- 19'un tedavi tercihlerimizi ve sağlık hizmetini kullanma şekillerimizi nasıl değiştirdiğini ortaya koyan araştırmasının sonuçlarını konuşmak üzere Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız ile buluştum. Özetle pandemiyle birlikte kişisel bakım ve sağlığımıza daha da düşkün hale geldiğimizi ortaya koyan araştırmanın sonuçlarından ziyade, kurumun yönetim kuruluyla ilgili sürpriz bir bilgi ilgimi çekti.

Meğer yönetimini yenileyen Philips Türkiye'nin, 8 yönetim kurulu üyesinin tamamı kadınmış. Çok büyük çabalara rağmen Türkiye'de henüz yüzde 30 kotasına bile yaklaşılmamışken, yönetimin yüzde 100'ünün kadınlardan oluşması elbette sevindirici. Ancak Yıldız'ın bu oldukça yeni gelişmeyi paylaşırken, üzerindeki mahcup tavır dikkatimi çekti. "Neden mahcup oldunuz, bu çok önemli ve güzel bir gelişme, dünyada yönetiminin yüzde 100'ü erkeklerden oluşan binlerce, milyonlarca şirket var, hiçbirinde böyle bir mahcubiyet söz konusu değil" yorumunu yaptım.

Bunun üzerine Yıldız, "Evet, mahcup olmamak gerek, üyelerin hepsi bu konumu fazlasıyla hak eden ve kuruma çok önemli katkılar sağlayacak deneyime sahip" dedi.

Sonrasında, 'Acaba Türkiye'de böyle kaç şirket var?' sorusu zihnimi meşgul etmeye başladı. İnternetten baktığım kadarıyla böyle bir örnek yok. Varsa da buradan yönetimi yüzde 100 kadın üyeden oluşan şirketlere bir çağrı yapmak isterim. Yönetim kurulunun tamamı kadın olan diğer şirketlerin hikayesine de yer vermek isterim.

Bu kadar söz ettiğimiz Philips Türkiye'nin yönetim kuruluna gelince; üyelerin isimleri şöyle: Gamze Arbak (Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür), Sibel Yıldız, Rengin Erdinç, Yelda Aljeda, Merve Mülayim, Anna Szafnicka, Ayşe Taşkıran ve Duygu Tosun.

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ELON MUSK NEDEN TWİTTER YÖNETİMİNE GİRMEDİ?

Söz yönetim kurullarından açılmışken, ünü yaptığı işleri aşan Elon Musk'ın son yatırımını duymuşsunuzdur. Musk, geçen hafta Twitter'ın yüzde 9.2 hisessini (3 milyar dolara) aldığını duyurunca, herkes yönetim kuruluna girip girmeyeceğini merak etmişti. Ancak gelen haberlerde kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. Önce Musk'ın yönetim kurulu üyesi olacağı duyuruldu, bir gün sonra ise yönetime girmeyeceği açıklandı. Bazı Twitter çalışanları bu duruma 'kurumun özgürlüğüne karışamayacak' gerekçesiyle sevinirken, bazıları da Musk'ın Twitter'daki hisse oranını daha da artırabileceği yorumunu yaptı. Zira elinde yüzde 15'in üzerinde Twitter hissesi olanlar, şirketin yönetim kuruluna giremiyor.

Son bir not olarak hisse alımından sonra Twitter'ın piyasa değerinin yüzde 25 arttığını ve bazı kesimlerin başta ABD eski Başkanı Donald Trump olmak üzere Twitter'da yasaklı siyasetçilerin hesaplarının yeniden açılıp açılmayacağı merak konusu olduğunu belirtelim.

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GIDAYA ÜLKELERİN OHAL STOKLARININ ETKİSİ

Halka arz için SPK'ya başvuran gıda şirketi Yayla'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş'ten artan gıda fiyatları, arztalep dengesiyle ilgili tartışmalara ilişkin ilginç bir yorum geldi. Gümüş, dünyada gıda arzında son 10 yılda bir değişim olmadığını, bugün yaşanan taleple ilgili artışta siyasi konjonktürden dolayı ülkelerin OHAL stoklarını artırdıkları için bir arz düşüşü yaşandığını düşünüyor.