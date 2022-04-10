HÜLYA GÜLER

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile ülkemizin en önemli global markasının gelecek vizyonunu paylaştığı bir sohbetteydim, önceki gün.

Kurumun içinden bir isim olarak Bolat'ın yeni görevine uyum konusunda bir zamana ihtiyacı olmamış. Üzerinde hem kurumu ve sektörü iyi bilmenin rahatlığı, hem de yeni projelerin heyecanı var. Göreve gelir gelmez zamanla işlevini yitiren bazı birimleri kapattığını, bazı birimleri birleştirerek organizasyonel verimliliği artırdığını anlatan Bolat'ın gündemi oldukça yoğun, anlattıkları son derece umut verici.

Bugünlerde Rusya-Ukrayna savaşının olası etkilerini bertaraf etmeye odaklanmış durumda. Aynı zamanda TİM bünyesindeki Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na aday olan Bolat'ın öncelikli gündemi, THY'nin geleceğine ilişkin ipuçları veren vizyonu ve Rus turisti Türkiye'ye taşımaya yönelik paylaştıkları özetle şöyle:

Pandemi öncesini yakalıyoruz

Ben göreve geldiğimde bu yılın bütçesi zaten hazırdı ve iyi yapılmış bir bütçeydi. 2022'nin biraz zor bir yıl olacağı baştan belliydi. Ancak biz pandeminin bu yıl biteceğini hemen hemen tahmin ediyorduk. Şimdi yavaş yavaş 2019'un rakamlarını yakalamaya başladık.

Aslında bu yıl 2019'un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama şu an hamdolsun iyi gidiyor. O açıdan da pilot ihtiyacı çıktı yeniden alımlaa başladık. Dünyada beklenmedik bir kriz çıkmazsa 2019 rakamlarını konuşabiliriz tekrar. Konumumuz da göz önüne alındığında dünyada iyi durumdayız.

Rus turisti getirme formülü:

Bu yıl Rusya'dan 6.5-7 milyon turist beklentisi vardı. Savaş nedeniyle elbette bu durum değişti. Ancak Rus turist gelmek istiyor. Bu konuda Turizm Bakanlığı, OFAC, ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yürütülüyor. Rus operatörlerin charter uçuş yapmalarına izin yok, şu anda THY'nin mülkiyetinde olan uçakların Rus turisti taşımasında ambargo açısından sorun yok.

THY'nin kendisine ait 70 uçağı var. Bu 70 uçakla Rus turisti taşıma formülü gündemde. Bu yolla 3 milyon turist taşınması söz konusu olabilir.

İştiraklere global marka açılımı:

Önümüzdeki dönemde iştiraklerimize biraz daha yoğunlaşacağız. Bunları da THY gibi global bir markaya dönüştürmeyi planlıyoruz. Turkish Technic'in bir dünya markası olmasını hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı'nda yeni bir hangar açılması söz konusu.

Turkish Cargo'da yeni bir yabancı ortak düşüncesi var. Turkish Cargo'yu dünyaya açacak, dünyada birkaç kat büyütecek ortaklıklara sıcak bakıyoruz.

Yurtdışı uçuşlarla birlikte Anadolu Jet'i daha da büyüteceğiz.

Koltuk, galley, eğlence birleşiyor

Avrupa'da uçak içi koltuk, galley (mutfak hizmetleri) şirketleri yavaş yavaş ölüyor. Bizim çok başarılı koltuk, galley ve eğlence sistemleri şirketlerimiz var. Şimdi galley, koltuk ve uçak içi eğlence şirketi tek çatı altında birleşecek. Biz orda hem TAI'ye hem Kibar Holding'e 'Bizim böyle bir niyetimiz var, siz de burada devam etmek istiyorsanız buyurun ama hisse oranları değişecek' dedik. Birleşmeyle oluşacak markayı dünyaya açacağız.



7.5 KİLOLUK KOLTUK: HEM HAFİF, HEM RAHAT

Ahmet Bolat geliştirdikleri 7.5 kilogram ağırlığındaki koltuğun önemli bir inovasyon olduğunu söylüyor. Hem hafif hem de 12 kiloluk mevcutlara göre daha rahat olan koltuğun havacılıkta önemli maliyet avantajları sağlayacak olan yeni koltuk 200 koltuklu bir uçakta 800-900 kiloluk bir kargo taşıma imkanı sunmuş olacak. Bunun ekonomik getirisini bir düşünsenize!