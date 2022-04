HÜLYA GÜLER

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı ile Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesini konuşmak üzere buluştuğumuzda, 2 yıl geriye gitti.

Yarım asra yakın bir süredir faaliyette olan Sabancı Vakfı olarak Türkiye'de dönüşüm başlatacak bir büyük etki projesi arayışına girdiklerini söyledi.

Detaylı araştırma ve ön hazırlık süreci sonunda kadınlar, gençler ve engelliler odağında birleşen fırsat eşitliğine eğilmeye karar verdiklerini aktardı.

Sonrasında şekillendirdikleri Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin detaylarına geçmeden önce Güler Sabancı'ya, Sabancı Vakfı'nın, diğer sivil toplum kuruluşlarından ayrıştığı hibeci yapısını sordum. 2006-2007 yıllarında vakfın genel merkezini Adana'dan İstanbul'a taşımaya karar verdikleri süreci hatırlatarak söze başladı:

O dönemde dünyadaki kalıcı sivil toplum kuruluşlarına (STK) baktık, Sabancı Vakfı'nın bundan 50 yıl-100 yıl sonrasında ne konumda olacağı sorusuna yanıt aradık. Genel merkezimiz Adana'da olsa da pek çok konuda çok kuvvetli bir vakıf olduğumuzu gördük. Ancak Türkiye'nin gelişimine daha kapsamlı katkıda bulunmak üzere genel merkezimizi İstanbul'a taşıdık.

Ancak hiçbir projemizde sadece İstanbul'a odaklanmadık. Projelerimiz hep tüm Türkiye'yi kapsıyor hem de uzun soluklu oluyor. Örneğin Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı" BMOP'u 2006 yılında başlattık. Projemiz toplam 10 yıl sürdü. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 17 ilde uyguladığımız program ile toplam 350 bin kişiye ulaştık.

Bu süreçte bir şeyi daha gördük. Türkiye'nin birçok yerinde kadınlar, gençler ve engellileri desteklemek üzere sahada çok büyük bir özveriyle çalışan STK'lar var. Biz de bu kadar gönülden çalışan bu STK'ları desteklemeye karar verdik ve 15 yılda müthiş bir yol aldık.

Hibe programlarımızla bir yandan Anadolu'da kadın ve kız çocuklarına yönelik çok etkili işler yapıldı, bir yandan da Anadolu'daki STK'lar desteklendi. Hibe verilecek STK'ları biz seçmiyoruz bir danışma kurulumuz var, onların seçimi söz konusu. Desteklenecek STK'ların danışma kurulu tarafından seçilmesinin tarafsızlık açısından önemini vurguladıktan sonra vakfın yeni projesini anlatmaya devam eden Güler Sabancı bu kez şu bilgileri verdi:

3 yıl için 35 milyon TL bütçe ile NEET kadınları yani ne eğitimde ne istihdamda (Not in Employment, Education or Training) yer bulamayan kadınları destekleyecek projenin saha çalışmaları nisan ayı ile birlikte başladı.

Bu projede de yine sahada çok sayıda STK ile çalışacağız. Sorunları genellemek yerine sahadan gelen verilerle ilk etapta 11 ilde NEET kadınların ihtiyacına cevap veren faaliyetlere odaklanacağız. Bu konuda da yine vakfımızın 'fark yaratanlar'ı arasında yer alan bir gencimizin geliştirdiği yazılımla her il için bir fırsatlar haritası hazırlandı.

Fırsatlar haritasında, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının eğitim, staj ve istihdam fırsatlarına yer veriliyor. Bir arayış içinde olan genç kadınlar bulundukları ili seçtikleri platform üzerindeki mevcut iş ve eğitim fırsatlarından haberdar olacaklar.

NEET kadınlar sadece Türkiye'de değil dünyada da önemli bir sorun olarak karşımızda. Bunun çözümü için kamu, özel sektör ve sivil toplum el birliğiyle çalışmalıyız. Çok paydaşlı projeleri hayata geçirme kabiliyetimizle, Geleceğini Kuran Gen Kadınlar projemizde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi çok güçlü partnerlerle birlikte hareket ediyoruz.