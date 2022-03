HÜLYA GÜLER

Alanında büyük başarılar elde etmiş ailelerin çocuğu olmak (tüm fırsatlarına rağmen) her zaman zannedildiği kadar kolay olmayabilir.

Türkiye'nin köklü kurumlarından Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker'i dinlerken aklımdan tam da bu cümle geçiyordu. Düşünsenize, performansınız sürekli olarak Ülker gibi bir markanın kurucusu Sabri Ülker ve grubu büyütüp, globalleştiren Murat Ülker ile kıyaslanıyor. Bu durumun oluşturduğu baskıyı yönetmek kolay olmasa gerek.

Ancak gördüğüm kadarıyla aile büyüklerinin başarısı Yahya Ülker için baskı yerine bir motivasyon kaynağı olmuş.

Eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine ABD'de başlayan ve sonra Yıldız Holding'de devam eden Yahya Ülker, grubun yeni girişimlere yatırım yaptığı Yıldız Ventures'in ve Gözde Girişimin altında yeni kurulan Gözdec Tech Ventures'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Yani kısa sürede büyüme potansiyeli olan yeni girişimler bulup, bunlara yatırım yapıyor ya da Yıldız Holding'in faaliyetlerini destekleyecek fikirler geliştirip, girişimler başlatıyor. Bir nevi bir fikir ve girişim avcılığı da diyebileceğimiz bu faaliyetlere liderlik eden Yahya Ülker ile sohbetimizde elbette ilk olarak, aile büyüklerinin çıtayı çok yükseğe çıkarmasının nasıl hissettirdiğini sordum. "En az onlar kadar başarılı olmayı diliyorum" diyerek büyüklerinin başarısının altığını çizen Yahya Ülker, cevabında üstlendiği önemli bir misyona da işaret etti: Yıldız Holding'i geleceğe hazırlamak.

Yahya Ülker'in 3. kuşak bir sanayici olarak anlattıklarından ortaya çıkan yeni nesil liderlik sırları ise özetle şöyle:

Yatırım yapacağımız girişimleri seçerken bir nevi Yıldız Holding'i geleceğe hazırlamalarına dikkat ediyoruz. Yıldız Ventures olarak hedefimiz, holdingin ana odaklarında mutlaka bir girişimimizin olması ve günün sonunda bunu holdinge devretmek.

Gıda, atıştırmalık, perakende ve onun etrafındaki uzaylar. O yüzden e-ticaret, mobility, lojistik gibi alanlardayız.

İste Gelsin, Eurofresh gibi yatırımlarla grubun faaliyetlerine destek veriyoruz. Yıldız Holding'in faaliyet alanına uygun girişimleri almak yerine biz kurmuş oluyoruz. Ve onları girişimci ruhuyla büyütüyoruz.

Yıldız Ventures çatısı altındaki girişimlerimizin hepsi kurumsal firmalar. Ama içindeki insanlar girişimci. O yüzden de bizim işlerimiz, bütçelerimiz hep iki kat, üç kat, dört kat, beş kat büyüyen işler ya da daha hızlı büyüyen işler oluyor. Dolayısıyla ben, 'Yıldız Ventures için bir yıl, bir çeyrek' derim hep.

Normal bir işte 1 senelik bütçe yapılır, biz daha çok çeyreklik bütçe yapıyoruz ve aslında onlar bir yılda ne büyüyorsa biz 1 çeyrekte minimum o kadar büyüyoruz.

Bir çeyrekte, bir yıllık büyümeyi yakalamak... Her şeyin baş döndürücü bir hıza eriştiğ i günümüzde, belki yeni nesil sanayicilerin başarısı da işte bu hız olacak, kim bilir?

***

GODİVA'NIN SİHRİ PIRLANTACILARI CEZBETTİ



Yahya Ülker ile sohbetimizde geniş bir yer tutan Yıldız Holding'in globalleşme ve geleceğe hazırlık vizyonunu dün kurumun 'Senenin Yıldızları Ödül Töreni'ni izlerken bir kez daha fark ettim. Grup şirketlerinin bir yıl boyunca maliyet avantajından, liderliğe, sıfır hatadan, çevreye katkıya kadar birçok alanda geliştirdiği projelerin yarıştığı ödül programına bu yıl 212 başvuru yapıldığını ve bunların Yıldız Holding'e 7.3 milyar TL katma değer sağladığını öğrendim. Törenden aklımda en çok kalan ise Liderlik Ödülü'nü kazanan Godiva CEO'su Nurtaç Afridi'nin çikolata ve pırlanta ilişkisine dair anlattıkları oldu. Meğer ünlü mücevher markası La Vian geçtiğimiz sevgililer gününde Godiva ile bir iş birliği yapmış. Godiva'nın çikolota şekillerinden yola çıkarak özel bir pırlanta koleksiyonu hazırlamış. Tabii, Afridi de "Godiva'nın sihri, pırlantacıları cezbetti" diyerek bu iş birliğini gururla anlattı.