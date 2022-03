HÜLYA GÜLER

Dünyanın gündemi malum... Bir de geçen haftadan bu yana devam eden kar-kış havası içimizi iyice daraltmışken, şık bir konuyu gündeme getirmek istedim. 'Şık Bir Gelecek İçin' mottosuyla düzenlenen İstanbul Moda Haftası'ndan söz ediyorum. Uluslararası adıyla Fashion Week Istanbul (FWI), geçen pazartesi akşamı benim de davetli olduğum 1000 kişilik bir açılış partisiyle başladı. Başka bir programım olması nedeniyle açılışa katılamayınca ertesi gün İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe'yi aradım. Hemen hatırlatalım Fashion Week Istanbul, İHKİB organizasyonuyla, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) destekleriyle, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde gerçekleşiyor.

Açılışa neden katılamadığımı anlatıp, "Bu yılki moda haftası biraz sönük mü geçiyor, savaştan dolayı mı yoksa acaba pandeminin mi etkisi var?" sorusuyla konuya girdim. Başkan Gültepe de çok şey kaçırdığımı, Türkiye'nin yanı sıra ABD'den, Avrupa'dan modanın önemli isimlerinin katıldığı bir açılış olduğunu söyledi. Sonra da 'sönük mü geçiyor' yorumuma cevap verdi: "Aksine hiç sönük değil. Sadece bizi bize anlatmak yerine bizi dünyaya anlatmak şeklinde bir strateji izliyoruz. O yüzden eskiden hatırladığın o yoğun iletişimi yurtiçinden çok uluslararası medyaya yönelik yapıyoruz" dedi.

Bu yıl aralarında Estelle Chemouny, Geraldine Boublil, Sophie Jane Soar ve Francesco Martino gibi dünya moda çevrelerinde etkili çok sayıda medya mensubu ve influncer'ı İstanbul'a davet ettiklerini söyleyen Gültepe'nin mesajları şöyle

*Pandemide bile ara verilmeden yapılan Fashion Week Istanbul'un bu yıl 16'ncısını gerçekleştiriyoruz. Artık dünya moda çevrelerinin yakından takip ettiği, önemli takvimlere girdiğimiz Fashion Week Istanbul, Türkiye'nin önemli bir tanıtım etkinliği

*Bu sezon koleksiyonlarını sergileyecek 18 tasarımcı ile 8 New Gen by İMA ve KARMA by İMA genç tasarımcısı bulunuyor. Hibrit bir program hazırladık.

*Bu bizim 3D ile Şık Bir Gelecek mottomuzla da örtüşüyor. 3D'nin biri dokunmak, tüm kesimlere dokunmak istiyoruz. Biri dönüşüm, bunun içinde dijital dönüşüm de yeşil dönüşüm de var. Diğeri de desteklemek. Türkiye'nin 2030'a kadar 20 milyar dolara yaklaşan hazır giyim ihracatını 40 milyar dolara çıkarmak ve dünyanın en etkili 100 moda markası içinde 5 Türk markasının yer almasını sağlamak için ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeyi hedefliyoruz.

*Ziyaretçilerimize sadece defile izletmek değil, İstanbul'u deneyimleyebilecekleri bir program yaptık. Bu yıl da geçen yıllarda (pandemi süreci dahil) olduğu gibi moda haftası boyunca hem tanıtım hem de satış yapmayı planlıyoruz.

Başkan Gültepe son mesajında yine şıklık vurgusu yaptı: "Sadece tasarımda değil, üretimde de, yeşil dönüşümde de büyük bir atılım içinde olan Türk hazır giyim sektörünü oldukça şık bir gelecek bekliyor."