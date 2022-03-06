HÜLYA GÜLER

Ünlü yatırımcı Mark Mobius'un Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Türkiye başta olmak üzere bölgedeki ülkeleri yatırımcının gözünde daha kıymetli hale getirebileceği öngörüsü, Unit Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal'ın İran'daki projeleriyle ilgili anlattıklarını aklıma getirdi.

Daha çok Galatasaray başkanlığı ve son dönemde de boğazdaki oteli Les Ottomans'ın icradan satıldığı haberleriyle gündeme gelen Aysal ile görüşmemiz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tam birinci gününe denk geldi.

Bugünlerde İran'da 4 elektrik santralı projesini başlatmaya hazırlanan Aysal, önce ülkede 1980'lere kadar giden yatırım geçmişini aktardı, ardından gelecek planlarını paylaştı. Rusya-Ukrayna savaşının bölgeyi ve elbette dünyayı nasıl etkileyeceğine ilişkin ortak endişeleri taşıdığını söyleyen Aysal, İran'da hayata geçirmeye çalıştıkları toplam 5 bin 80 megavatlık 4 proje için 2017 yılında İran Hükümeti ile sözleşme imzaladıklarını söyledi. Söz konusu projelerin ABD'nin İran'a yönelik kısıtlamalarının sertleşmesiyle başlamadan durduğunu hatırlatan Aysal, "Biz de bu süreçte boş durmadık. Kısıtlamaların hukuki açıdan projelerimizi kapsamadığını kanıtladık. Bu konudaki yasal belgeleri paylaşarak Almanya ve Çin merkezli iki uluslararası şirketle gerekli malzemeleri almak üzere anlaştık. Bugünlerde projelere başlayacaktık" dedi.

Aysal'ın Rusya-Ukrayna savaşının projelerin başlatılmasını nasıl etkileyeceği sorusuna verdiği, "Şimdilik bilemiyorum" cevabı bugünlerde her proje için geçerli bir cevap gibi.

Ancak iş yaşamına Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ticaret ile başlayan Aysal, savaşların, çatışmaların yoğun olduğu bu bölgelerde 50 yıla yakın bir iş deneyimine sahip. O sebeple 'bilemiyorum' derken 'şimdilik' ifadesini eklemeyi ihmal etmiyor ve olağanüstü bir durum olmadıkça İran'daki 3.8 milyar Euro'luk 4 santralın yapımına yakında başlayacakları konusunda pozitif duruşunu koruyor.

Söz, enerji santrallarından açılmışken Aysal'a, bir de Les Ottomans otelinin de satıldı/satılıyor haberlerine konu olmasına neden olan Yeni Elektrik şirketinin Dilovası'ndaki santralını sordum.

Aysal Yeni Elektrik şirketi ve Les Ottomans ile ilgili durumu özetlemeden önce 15 yılda Türkiye'ye 3,3 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardıklarını hatırlattı. Ve yabancı ortaklıklarla Türkiye'de yeni yatırımlar planladıklarını söyledi. Les Ottomans'ın satışının söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları anlattı: "Belçika merkezli Unit Group olarak 51 şirketimiz var. Bunların 2'si iflasa konu oldu. Sebebi de bizden kaynaklanmıyor. Yeni Elektrik şirketinde yüzde 40 hisse İtalyan ortağımıza ait. Rekabet şartları ve fiyatlar nedeniyle santralımız zarar etmeye başladı. Durum böyle olunca İtalyan ortağımız 'borcumuzu ödeyemiyoruz' diyerek şirketin iflasını istediler. Onların uyguladığı rutin bir prosedür bu. İşte bu sebeple santralla alakalı iki şirketimizin iflası söz konusu oldu. Biz hemen iflasın kaldırılması için başvuru yaptık. Les Ottomans Otel de Yeni Elektrik şirketi için kullandığımız kredide kefil pozisyonunda olmasından dolayı icradan satıldı haberleri çıktı. Otel satılmadı, bankayla görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl, bu konuyu halledeceğiz. Les Ottomans için güzel planlarımız var. Oteli bu yıl özellikle yeme içme mekanlarıyla daha da hareketli hale getireceğiz."