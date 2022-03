HÜLYA GÜLER

Kadınların her alanda güçlendirilmesine yönelik iklimin yoğunlaştığı Mart ayını seviyorum...

Şirketlerin, eğitimde ve işte fırsat eşitliği sunulması (ya da sunmak) için adeta yarıştıkları bu iklimin tüm yıla hakim olması önemli. INBUSINESS Dergisi işte bu özlenen iklime katkıda bulunmak amacıyla mart sayısında kadınlara fırsat eşitliği sunan şirketleri kapağına taşıdı. INBUSINESS, İŞ'te Kadın Gücü araştırmasında en çok kadın istihdam eden ve kadın yöneticilerin yolunu daha çok açan şirketleri belirledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen araştırmada 700 bine yakın çalışan verisi değerlendirildi. 2021'de çalışan sayısı 600 bine yaklaşan 100 şirketin yer aldığı araştırmada kadın istihdam oranı yüzde 40.84 iken bu yıl 700 bine yakın çalışanı bulunan 115 şirkette kadın çalışan oranı yüzde 42.77'ye çıktı.

Geçen yıla kıyasla katılan şirketlerin, genel kadın istihdamında artış görülürken, orta kademe kadın yönetici oranındaki yüzde 34'ten yüzde 37.66'ya sıçrayan yükseliş dikkat çekti.







Birçok sektörden ve farklı ölçeklerden kurumun katıldığı İŞ'te Kadın Gücü listesinde ibrenin kadınlar lehine yukarı doğru ilerlediğini görmek sevindirici. Araştırmaya katılan 10 binin üzerinde çalışanı bulunan holdingler arasında Fiba Holding, yüzde 53 ile en çok kadın çalışanı bulunan ve yüzde 54 ile de en çok yüksek kademede kadın yöneticisi olan kurum olarak öne çıktı.

Araştırmada yer alan 10 binin üzerinde çalışanı bulunan şirketler arasında ise Uğur Okulları, yüzde 67 ile en çok kadın çalışanı bulunan şirket olarak listede yer aldı.

Türkiye'de kadın çalışan oranlarının yanı sıra kadın yönetici oranlarını da yansıtması açısından alanındaki kapsamlı araştırmalardan biri olan İŞ'te Kadın Gücü'nün sonuçlarına göre eğitim, sağlık ve hizmet sektörü, yönetim kurulunda en çok kadın üye olan sektörler olarak dikkat çekiyor.

Araştırma ayrıca bu yıl bir adım öteye taşınarak fırsat eşitliğine öncülük eden şirketlerin kadın dostu İK uygulamaları ve kadını güçlendirmeyi hedefleyen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de topluca ele alındı. Kadını güçlendirmeye yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde de adeta bir yarışın söz konusu söyleyebiliriz.

Dedim ya şirketlerin kadını güçlendirme niyetiyle yarıştığı mart ayını seviyorum.

Bu konuda uzun zamandır birçok projeyi hayata geçiren Koç Holding önceki gün bugüne kadar sürdürdüğü kadını güçlendirmeye yönelik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Koç Topluluğu Şirketleri teknoloji ve inovasyon alanında eşitlik seferberliği başlattı. Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, Koç Holding'in öncülüğünde, önümüzdeki 5 yıl boyunca teknoloji ve inovasyonda kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışacağını taahhüt etti. Her bir şirketin bu konudaki taahhütlerini şirketlerin genel müdürleri bizzat açıkladılar.

Bize de bu taahhütleri not edip, gerçekleşmelerini takip etmek düştü.

Son söz: Evet, savaş herkes için, her açıdan büyük acı demek. Ama her zaman kadınlar ve çocuklar için daha büyük acı.

Kadınların güçlendirilmesine yönelik bu iklimin yanı başımızdaki savaşın son bulmasına da katkı sağlamasını diliyorum.