HÜLYA GÜLER

Tam pandemiden çıkışın belirginleştiği umut dolu günler başlıyor derken, yanı başımızdaki savaşın soğuk yüzüyle karşı karşıyayız.

Pandemi etkisindeki dünya ekonomisi nasıl/ne zaman toparlanır sorularına, savaşla birlikte altüst olan piyasalara düşen ateş ne zaman söner endişeleri eklendi.

Yüreklere düşen ateşi ifade etmeye ise kelimeler yetmez. Pandemiden kurtulmak bir süredir insanlığın ortak dileğiydi.

Şimdi ise özellikle annelerin ortak duası silahların bir an evvel susması... Anne duasından söz açılmışken aklıma Kazakistan'ın ilk 3 inşaat şirketi arasında yer alan Rams Global'in Türkiye CEO'su Devran Bülbül'ün annesiyle ilgili anlattığı naif anısı geldi. Türkiye'deki ilk yatırımlarının babaocağı Gaziantep'te geçen yıl hizmete açtıkları hastane olduğunu anlatan Bülbül, bu süreçte ailecek duydukları heyecana işaret etti. Bunu, annesiyle arasında geçen ilginç bir diyalogla aktardı: "Kazakistan'da inşaat sektöründe 30 yıla yakın tecrübemiz var. Bugüne kadar tamamlanan inşaat projelerimizin büyüklüğü 2.5 milyon metrekareyi aştı. Ancak Türkiye'deki işlerimiz bizi çok heyecanlandırdı. O kadar ki annem, Gaziantep'teki hastanenin açılışında 'Nasıl dua edeceğimi şaşırdım. Hastane dolsun taşsın desem, insanlara kıyamam. Yok, inşallah kimse gelmesin desem, sizin emeğinize kıyamıyorum' dedi. Sonunda da 'İnşallah insanların şifa bulduğu bir yer olsun' diyerek konuyu bağladı. Kazakistan'da Türk bayrağını gururla dalgalandırıyorduk. Şimdi buna ülkemizde yatırım yapmanın gururu eklendi."

Türkiye'deki yatırım planları kapsamında, Ümraniye'de devraldıkları yarım kalmış 600 konutluk kentsel dönüşüm projesini zararına da olsa haziranda tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini söyleyen Bülbül, İstanbul'da ve Bodrum'da yakında başlamak üzere 3 yeni konut projesi üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.

Rams Global'in dünyanın her yerinde inşaat yapabilecek insan kaynağına sahip olduğuna işaret eden Bülbül, şunları söylüyor: "Yumurtaları aynı sepete koymamak için farklı ülkelere ilgi duyuyoruz. Örneğin Tayland'da yeni bir konut projesine başladık. Diğer tüm projelerimizde olduğu gibi Pukhet'teki projemizi de özkaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Bize keyifli gelen yerlerde yatırım planlıyoruz. Örneğin Almanya fırsat aradığımız bir pazar. Özkaynağımız yetiyorsa o projeye başlıyoruz, cesaretle yeni ülkelere giriyoruz."

***

SAĞLIKTA GELECEĞİN MİMARLARI TOPLANIYOR



Pandemi sonrası oluşan yeni dünyanın en yeni teknolojilerinin ve sağlıkta teknoloji yatırımlarının konuşulacağı, Health Technologies Leaders Summit (HTLS) - Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, bu 14-15 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşiyor. MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji'nin hayata geçirdiği zirvede yeni sağlık teknolojileri ve kişiselleştirilmiş tıp başlıkları altında sektörün geleceği ele alınacak.