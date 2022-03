HÜLYA GÜLER

Geçen haftadan bu yana kadınlar günü, kadın gücü konularında yazıyorum. Bugüne de kendi kadınlar günümün nasıl geçtiğini yazmak kaldı. Sadece benim için değil sanırım hepimiz için pandemi sonrası ilk kadınlar günü olması dolayısıyla bu seneki farklı bir gündü.

Pandemi öncesi son kadınlar gününde iş için bulunduğum Madrid'de, İspanyol kadınların bir etkinliğine denk gelmiş ve hemen kaynaşıp, onlara katılmıştık. Benim için ilginç bir deneyimdi. Farklı ülkelerdeki kadınların bu kadar çok ortak noktası, ortak dilekleri olduğunu görmek beni şaşırtmıştı.

Bu yıl da yine çok az bildiğim bir sektörden çok sayıda kadınla birlikte kutladım kadınlar gününü. Ve çok şaşırtıcı bilgiler edindim.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Denizciliğin Rotasını Çizen Kadınlar' başlıklı paneldeydim bu yıl. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'ın katıldığı etkinlikte denizcilik sektöründe etkili tam 17 üst düzey kadın yöneticinin moderatörlüğünü üstlendim.

İzleyicilerimiz ise İTÜ, Piri Reis ve KTÜ ve İstanbul üniversitelerinin denizcilik bölümlerinin kız öğrencileri ile hali hazırda aktif çalışan kadın gemi zabitanlar ve kadın kaptanlardan oluştu.

Öğrendiklerime gelince:

Gemi adamı yerine gemi insanı ifadesi artık sektörde oturmuş, kabul görmüş durumda. Şimdi sıra, bu ifadenin her yerde kullanılmasında.

Hemen her sektörde olduğu gibi denizcilikte de kariyer yapmak için kadınların kendini erkeklerden daha fazla kanıtlaması gerekiyor. Bu maalesef henüz değişmemiş.

Yine her sektörde olduğu gibi denizcilikte de yönetici pozisyonundaki kadınlar aynı anda birden çok görevi başarıyla yürütüyor. Hemen hepsi evdeki ve işlerindeki rollerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmişler.

Türkiye'nin, gelecekte çok ciddi getirileri olacak Antartika ekonomisinin bir parçası olabilmesinde bir kadının Prof. Dr. Burcu Özsoy'un çabalarının payı büyük.

Ancak buna rağmen halen kadın kılavuz kaptanların her seferde kendilerini yeniden ispat etmek zorunda kaldıkları bir dünyada yaşıyoruz.

Başta denizcilik olmak üzere kadınların yapamayacağı düşünülen işleri yapan kadınların 'biz her yerdeyiz' mesajı o günün önemli mesajlarındandı.

Ama o günden aklıma en çok kazınan bir kız öğrencinin kadın stajyer kabul etmeyen şirketlere yönelik sorusuna Bakan Yardımcısı Dursun'un, "O şirketler hangisi, bizimle bilgisini paylaşın bir de biz deneyelim" demesiydi.

Zira bu cevabın kız öğrencileri nasıl umutlandırdığını, nasıl mutlu ettiğini orada anında yüzlerine yansıyan ifadelerde bizzat gördüm.

***



KADIN GÜCÜ ORMAN OLUYOR

Opet, 'kadın işi-erkek işi' önyargılarını kıran Kadın Gücü Projesi'ni bu yıl bir adım ileriye götürdü. Başta akaryakıt istasyonlarındaki 'Kadın Güç'leri olmak üzere tüm çalışanları için bir fidan dikme kampanyası başlattı. İşin içinde ağaçlandırma olduğu için bu güzel projeyi yazmadan edemedim. Ege Orman Vakfı ile iş birliği yapan Opet, bu yıl 30 bin fidan dikecek. Benim de ilk fidanların dikimine katıldığım İzmir-Kınık'taki ağaçlandırma faaliyetinin ardından Adana-Sarıçam ve Elazığ-Harput mevkilerinin her birinde 10 biner fidan dikimi gerçekleştirilecek. Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ile fidan dikimi sonrası yaptığımız sohbette, 2018'de 'mesleğin cinsiyeti yoktur' anlayışı ile başladıkları Kadın Gücü Projesi kapsamında bugün istasyonlardaki kadın çalışan sayısının 3 binin üzerine çıktığını söyledi. Proje kapsamında çalışan kadınların yüzde 61'inin lise, lisans ve yüksek lisans mezunu olduğunu paylaşan Öztürk'ün anlattıkları arasında en dikkat çekici bilgi buydu. Çünkü Öztürk'e göre, proje ile istihdam sağlanan kadın çalışanların vardiya amiri, istasyon müdürü gibi pozisyonlara yükselme şansı da oldukça yüksek.