HÜLYA GÜLER

Geçenlerde yazmıştım; Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı mart ayının ilk yarısını çok seviyorum diye. Sebebi, kadını güçlendirmeye iklimin en yoğun olduğu dönem olması. Kamuözel sektör, her geçen yıl artan bir şekilde kadını güçlendirmeye yönelik projeler hayata geçiriyor ve bunların çoğunu da kamuoyu ile bu dönemde paylaşıyor.

İşte bu yüzden dikkat ederseniz son iki haftadır adeta bir proje yağmuruna tutulduk. Hem bu çabaları desteklemek hem de henüz bu yola girmemiş şirketlere ilham olsun diye projelerin hepsini yazmak istiyorum.

O kadar çoklar ki, hangi projeyi yazacağımı, hangi etkinliği izleyeceğimi şaşırdım. Ancak içimden en çok Halkbank'ın Üreten Kadınlar Projesi'ni yazmak geldi.

Neden, çünkü Halkbank bu proje kapsamında son bir yılda 105 bin kadına finansal destek verdi. Verdiği finansal desteğin büyüklüğü ise 10 milyar TL'yi aştı. (Rakamı tam olarak yazmak gerekirse 10.7 milyar TL.) Dile kolay, 10.7 milyar TL.

Üstelik Halkbank'ın Üreten Kadınlar Projesi sadece bir finansal destek projesi değil. Kadınların girişimciliğini geliştirmeleri ve büyütmeleri için çeşitli eğitim, mentörlük, pazarlama ve iletişim desteği verilen projede bir de girişimcilik yarışması düzenlendi.

Sadece 5 haftada tam 2 bin 494 kadının başvurduğu yarışmanın önceki günkü ödül törenindeydim.

Kadın enerjisiyle dolan ortam, son derece yüksek moralliydi. Bunda biraz da pandeminin artık iyice geride kalmasının sevincinin de etkili olduğunu söylemeliyim.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati'nin de katıldığı törende salonda müthiş bir heyecan vardı. Hem Bakan Nebati'nin hem de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın konuşmalarının sık sık alkışla kesildiği tören, son dönemde katıldığım en kalabalık etkinliklerden biriydi.

Projeyle geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketini hayata geçirdiklerini söyleyen Arslan'ın konuşmasında paylaştığı bilgiler özetle şöyle:

Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları'yla anlattık.

Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Ve tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL'lik finansman desteğine ulaşmayı hedefledik. Büyük bir mutlulukla bu hedefimizi aştığımızı paylaşmak istiyorum.

Bir yılda 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL'lik kredi hacmine eriştik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ediyoruz.

Kadın girişimciler, yarışmamıza beklentilerimizin üzerinde yoğun ilgi gösterildi. 5 hafta gibi kısa bir sürede birbirinden nitelikli tam 2 bin 494 başvuru yapıldı.

Yarışmaya giden süreçte ayrıca 81 ildeki tüm şubelerimizde girişimci kadınlarımızla şube buluşmaları gerçekleştirdik. Bu toplantılarda yaklaşık 7 bin kadın girişimciyi ağırladık ve projemizi anlattık.

Genel Müdür Arslan'ın konuşmasında paylaştığı rakamlar oldukça dikkat çekici. Kadın girişimcilerin küçücük desteklere bile ne kadar ihtiyaç duyduğunu ve ne kadar büyük bir ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.