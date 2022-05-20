HÜLYA GÜLER

Önceki akşam, 'böyle olur teknoloji şirketinin galası' dedirten bir konser izledim. Türk Telekom'un Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ana destekçisi olması dolayısıyla Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen, konserden söz ediyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve 500'ü aşkın davetlinin katıldığı gecede, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Şef Hasan Tura'nın yönetiminde her zamanki gibi muhteşem bir performans sergiledi.

Bugün özellikle altını çizmek istediğim konu, Türk Telekom'un sanat ve teknolojiyi buluşturan sponsorluk stratejisi. Konsere eşlik eden dijital sanat gösterisi bu stratejinin ilk göstergesiydi. Ancak teknoloji ve sanatın buluştuğu bu uzun soluklu iş birliğinin şimdiden edinilen kazanımlarına geçmeden önce Bakan Ersoy'un gala gecesinde paylaştığı birkaç rakama dikkat çekmek istiyorum. Geçen yıl 29 Ekim'de açılan AKM, aradan geçen 7 ayda 700 etkinliğe evsahipliği yaptı. Bu etkinliklerden biletli olanlara 120 bin kişi katıldı. AKM'yi ziyaret edenlerin sayısı ise 750 bini geçti. Bakan Ersoy bu durumu, "Şunu biliyoruz ki halkımız kendisi için üretilen hiçbir eserin zayi olmasına müsaade etmez. Onu varlığıyla, ilgi ve desteğiyle korur, ayakta tutar ve ona değer katar. Aziz milletimize bu sahiplenmeden dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle değerlendirdi. Bu rakamlara pandemi koşullarında erişildiğini hatırlatmayı da ihmal etmedi.



TEKNOLOJİ SANATI DESTEKLEYİNCE

Bir senfoni orkestrasına ilk kez dijital sanatın eşlik ettiği gala gecesine dönecek olursak...

Konser boyunca Türk Telekom Opera Salonu'nun sadece sahnesini değil oturma alanları dahil tamamını kapsayan ışık gösterisi, müzikle beraber seyirciyi sımsıkı sarıp sarmaladı. Eserlerle uyumlu hareket eden dijital görüntüler izleyiciyi, bildik klasik müzik konseri atmosferinden alıp, bambaşka yerlere götüren farklı bir deneyimdi. Bu muhteşem konser ve dijital sanat gösterisinden de anlaşılan o ki Türk Telekom, finansal destek karşılığında sadece AKM'nin opera salonuna, ismini verecek bir sponsorluk kurgulamamış.

Kültür-sanatla beraber yeni teknolojilerin deneyimlendiği hatta geliştirildiği bir ortam olması hedefleniyor. Örneğin Türk Telekom'un sponsorluğu ile birlikte AKM'nin tamamına 5G altyapısı kuruldu. Yani AKM'de daha şimdiden 5G teknolojisi kullanılmaya başlandı. Öyle ki içerideki robotcafe'den bir kahve aldığınızda bunun arkasında 5G teknolojisinin olduğunu bilmelisiniz.

Türk Telekom'un görme ve işitme engellilerin erişimini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği uygulaması 'Sesli Adımlar', yakın zamanda AKM'de de kullanılacak.

Bana göre gecenin en sürpriz açıklaması ise Ümit Önal'dan geldi. Türk Telekom'un genç girişimcileri destekleyeceği bir yeni bir projeye daha imza atacağını söyleyen Önal, şu açıklamayı yaptı: "AKM çatısı altınca açacağımız TT Ventures Girişimcilik Merkezi ile teknoloji ve inovasyonu desteklemeyi sürdüreceğiz, hızlandıracağız. Burada genç girişimciler ülkemize fayda sağlayacak teknolojileri üretirken geliştirilen ürün ve servisleri AKM ziyaretçilerine deneyimletme olanağına da sahip olacaklar."

Kim bilir, belki Ümit Önal'ın deyimiyle 'şehir mıknatıs'ı AKM'nin ortamı, gençlere ilham olur ve önümüzdeki yıllarda sanat ve teknolojiyi daha çok buluşturan yeni girişimlere yol açar.

Türk Telekom ve AKM'nin 7 yıl sürecek uzun soluklu iş birliğinin ilk konserini izlerken bu temenninin yanında bir yandan da aklımdan, 'toplumsal gelişime, kültür-sanat mı, yoksa teknoloji mi daha çok katkı sağlıyor' sorusu geçti. Ama hemen sonra 'her ikisi de' cevabını verip, hızla dijital gösteriyle desteklenen muhteşem müziğin tadını çıkarmaya devam ettim.