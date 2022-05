HÜLYA GÜLER

İstanbul'da güneş nihayet yüzünü göstermeye, bahar kendini ancak geçen hafta hissettirmeye başladı. Ve sanki insanlar bu yıl baharı, pandemide kaçırdığımız son iki yılın da acısını çıkarırcasına daha bir coşkuyla karşılıyor.

Buna, geçen hafta üst üste iki kez, iki önemli sanat etkinliği için gittiğim Tersane İstanbul'da çok canlı bir şekilde tanık oldum.

İlk olarak Contemporary Istanbul'un, Akbank ana partnerliğinde gerçekleştirdiği Türkiye'deki çağdaş sanata odaklanan yeni sanat fuarı CI Bloom'un ön izlemesine katıldım.

Ardından yine Contemporary Istanbul'un bu kez Tosyalı Holding ile başlattığı önemli bir projenin detaylarını dinledim. Her iki etkinliğe de basının ve katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi, herkesin birbirini ve sanatla buluşmaları ne kadar özlediğinin kanıtı gibiydi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Contemporary Istanbul Vakfı Başkanı Ali Güreli ile Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde yaptığımız sohbetin konusunu ise ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik, çelik ve sanat oluşturdu.

Birbirinden çok uzak görünen ancak her biri alanında hayati bu üç kelimeyi bir araya getiren ise Tosyalı Holding'in Contemporary İstanbul Vakfı iş birliği ile başlattığı yeni projesi; Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı).







Bir süredir sürdürülebilirlik hedeflerini faaliyetlerinin odağına alan Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul Vakfı ile sanatta ileri dönüşümü desteklemek üzere uzun soluklu bir iş birliği başlattı. Bu kapsamda geçen yıl yani 16'ncı Contemporary Istanbul'da İlhan Koman sergisinin sponsorluğunu üstlendi ve sanatta ileri dönüşüm için bir çağrı yaptı. Tosyalı Holding'in bu çağrısı bu yıl sanatçılar tarafından karşılık buldu. İlk etapta 5 sanatçının katıldığı Artist in Residence programı ile sanatçılar kullanılmış ve hurdaya ayrılacak demir-çelik ürünlerinden çeşitli eserler ortaya koyacak. Tosyalı Holding'in bir yıl boyunca destekleyeceği sanatçıların bu eserleri eylül ayında 17. Contemporary Istanbul'da sergilenecek.

Projenin genç sanatçılara sağlayacağı imkanların gündeme geldiği sohbette Ali Güreli, özel sektörün sanata desteğinin önemine vurgu yaparak söze girdi; özellikle Artist in Residence gibi programların çoğalması gerektiğini, Tosyalı Holding'in bu projesinin ilham vermesini umduğunu söyledi. Bunun Türkiye'deki sanatçıların desteklenmesi kadar uluslararası sanatçıların Türkiye'ye olan ilgisini arttıracağına dikkat çekti.

Fuat Tosyalı'nın ise, yeşil çelik konusunda dünyaya öncülük edecek bir noktada olduklarının altını özellikle çizmesi dikkatimi çekti. Tosyalı'nın bu konudaki sözleri daha da dikkat çekiciydi: "Bizim sektörde eskiden bacadan duman çıkması prestij meselesiydi. Şimdi ise quantum ocaklarda düdüklü tencere gibi bir sistemde çelik üretiyoruz. Bacadan çıkan duman itibar kaybı demek. Sadece sürdürülebilir çelik için AR-GE departmanımızın çalışmalarıyla aldığımız 100 patentimiz var. Hurda çelikten asfalt bile yapıyoruz. İstedik ki bu ileri teknolojiyi sanata da yansıtalım, ileri dönüşümü sanatla vurgulayalım."



BAHARI İPTAL EDEMEZLER!

Baharın gelişiyle başladık o zaman Sakıp Sabancı Müzesi'nin, Akbank'ın desteğiyle düzenlediği David Hockney'nin 'Baharın Gelişi, Normandiya, 2020' sergisi ile bitirelim. Hockney'nin Covid-19 salgınının ilk döneminde Normandiya'daki evinde iPad ile yaptığı 116 eserin yer aldığı sergide sanatçının, "Sakın unutmayın, baharı iptal edemezler" sözü dikkatimi çekti. Evet, kesinlikle unutmamak gerek, her kışın bir baharı var!