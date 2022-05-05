HÜLYA GÜLER

Geçen yıl Süper Lig'deki takımların borçlarının yeniden ve yeniden yapılandırıldığı haberleri gündemi meşgul ederken, INBUSINESS Dergisi'nde Türk futbol kulüplerinin finansal yapısını analiz eden bir araştırma yayınlamıştık. Habere ilgi çekici bir başlık ararken ekipten bir arkadaşımız, 'Futbol Asla Sadece Futbol Değildir' dedi ve başlığımız bu oldu.

Ben de Simon Kuper ile böylece tanışmış oldum. Zira bu başlık, Güney Afrikalı yazar Kuper'in dünya çapında yankı uyandıran kitabının adıydı. Geçtiğimiz haftalarda henüz şampiyonluğunu ilan etmemiş ancak kesin gözüyle bakılan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile INBUSINESS Dergisi için buluştuğumuzda aklımda Kuper'in kitabı hiç yoktu. Ancak her ne kadar kendisi kabul etmese de Trabzonspor'a 38 yıl sonra şampiyonluk getirdiği için şimdiden efsaneleşen (efsane yerine başarılı kelimesini tercih ediyor) Başkan Ağaoğlu ile konuştukça bir kez daha anladım ki futbol gerçekten de asla sadece futbol değil.



KAPTANIN LİDERLİK SIRLARI

Gelelim INBUSINESS'ın mayıs ayında kapağına taşıdığı Ahmet Ağaoğlu röportajına...

Geçen ay dergimizin (hasta) Trabzonsporlu stajyeri, Başkan Ağaoğlu'nu kapak yapmayı önerdi. Neden kapak yapmamız gerektiğini de açık söyleyeyim etkileyici bir sunumla anlattı.

Sonunda Ağaoğlu'nun şampiyonluğa götüren liderlik sırlarının ve uyguladığı finansal stratejinin okurlarımıza yeni ufuklar açacağına karar verdik ve Trabzonspor'un kapısını çaldık.







Karışımızda aynı zamanda gemi kaptanı olan bir iş insanı vardı. Kulübün finansal başarısını futboldaki başarı kadar önemsediğini vurgulayan Ağaoğlu, "Batık bir ekonomiyi doğru enstrümanları kullanarak bu noktaya getirdik. (Trabzonspor'un 3.5 milyar TL piyasa değeri ile Borsa'ya açık en değerli takım olduğunu belirtelim) Bana göre şampiyonluktan daha önemli olan başarı bu. Batmış ve kapanma noktasına gelen, bütün repitasyonunu kaybetmiş, borçlarını ödeyemeyen, 130'un üzerinde kesinleşmiş icra davası olan, bırakın müzesine kupa girmesini müzesindeki kupalara haciz gelen bir kulüpten bu noktaya geldik. Buradaki ekonomi yönetimimizi kimse dışlayamaz" diyor ve aslında bu sözlerle hep dile getirilen güçlü finansal yapının sunduğu fırsatlara dikkat çekiyor.



BORÇ YÖNETİM STRATEJİSİ

Kendisini futbol adamı değil de daha çok bir spor adamı olarak gördüğünü söyleyen Ağağolu, "Ben futbolu sevdiğim için değil Trabzonspor'u çok sevdiğim için bu işi yapıyorum" diye konuşuyor.

Trabzonspor sevgisini ise "Hizmet ederek, borcunu ödemek" şeklinde ifade eden Ağaoğlu'nun liderlik sırlarından detaylarda gizlenen birkaç örnek vermek gerekirse;

*Deniz taşımacılığı dünyanın ekonomik gidişaştına ilişkin verilerin ilk görüldüğü alandır. Denizcilik sektöründe faaliyet yürüten Ağaoğlu işte bu avantajı Trabzonspor'un finansal kararlarını alırken çokça kullanmış.

*40 Milyon Euro tutarındaki banka kredisini 6.44 seviyesinde Türk Lirasına dönüştürdü. Bugün baktığımızda yaklaşık 400 Milyon TL'lik kur farkı giderinin oluşmasını engellemesi buna bir örnek.

*Bir yandan şampiyonluk getirecek bir takım kurmuş bir yandan da şampiyon olmazsa gemiyi nasıl yürüteceğini hesaplayarak temkini hiç elden bırakmamış.

*Bir diğer sırrı da 'İkinciyi kimse hatırlamaz, başarı tüm ekibin ancak başarısızlık tek bir kişinindir' diyerek kararlılığından hiç taviz vermemiş.

Sonuç; 4 yıl önce Trabzonspor yönetimine gelen Ağaoğlu ve ekibinin çalışmalarından çıkarılması gereken önemli dersler var. Bunların hepsini buradan aktarmam mümkün değil. Ağaoğlu'nun 3 saati aşan bu çok özel röportajın tamamını INBUSINESS Dergisi mayıs sayısında okuyabilirsiniz.