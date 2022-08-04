HÜLYA GÜLER

Büyük emek ve alın teri ile elde ettiğimiz kazancımızı en doğru yatırımla değerlendirip, uzun vadede rahat etmek hepimizin arzusu. Ancak dünyanın haline bakılırsa en doğru yatırımın ne olduğunu kestirmek uzun zamandır epey zor.

Türkiye için konuşacak olursak herkesin üzerinde anlaştığı en güvenli liman gayrimenkul. Tabii, hangi gayrimenkule yatırım yapacağımızı bilebiliyorsak.

Hangi ilde, ilçede ve hatta hangi mahallede fiyatlar ne kadar arttı? Artış sürecek mi?

Gayrimenkul alımında doğru yeri, doğru zamanı nasıl belirlemeli?

Ev mi, arsa mı? Doğru kira seviyesi nedir?

Bu soruları çoğaltmak mümkün. INBUSINESS Dergisi ağustos sayısında işte akıllardaki tüm bu soruları yanıtlayan bir araştırmaya imza attı.

Haziran 2021-Haziran 2022 döneminde Türkiye genelinde gayrimenkul satışlarının yüzde 90'ına yakınının gerçekleştiği 30 büyükşehire ait verilerin yer aldığı INBUSINESS 2022 Emlak Raporu'nu yayınladı. Rapor kapsamında, 138 ilçe ve 1.166 mahalleden toplanan bilgilerle çok özel bir veri seti oluşturuldu. INBUSINESS'ın uluslararası emlak veri şirketi REIDIN ortaklığı ile bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği rapor, yatırımcılara ve sektör temsilcilerine bir rehber niteliği taşıyor.

Konut fiyatlarındaki yükseliş eğilimine rağmen Türkiye genelinde satışlarda yaşanan artışın dikkat çektiği araştırma, sadece İstanbul'un değil artık her yerin taşının toprağının altın olduğunu ortaya koyuyor.

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün önde gelen isimlerinin tespitleri ve gelecek öngörüleri ile emlak yatırımlarının geri dönüş sürelerini de bulabileceğiniz INBUSINESS Emlak Raporu'nun 2022 sonuçlarından dikkat çeken bazı sonuçlar şöyle:

Haziran 2021-Haziran 2022 tarihlerini kapsayan 13 aylık dönemde Türkiye'de 1 milyon 800 bin 175 konut satıldı. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 617 bin 369 adet, pandemi yılı 2020'de ise 1 milyon 529 bin 57 adet konut satılmıştı.

Fiyat artışları ise metrekare bazında Türkiye ortalamasında yüzde 160'ı buldu. Aynı durum kiralık konutlarda da yaşanıyor. Metrekare bazında kiralık konutlarda Türkiye geneli fiyat artışı bir önceki yıla göre yüzde 148 oldu.

İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında konut fiyatları yüzde 130'un üzerinde arttı. 23 ilçesinde ise artış oranı yüzde 200'leri geçiyor.

Ankara'nın 15 ilçesinin tamamında metrekare satış fiyatı yüzde 140'ın üzerinde arttı.

İzmir'de ise metrekare bazında fiyat değişimi yüzde 109 ile yüzde 228 arasında değişiyor.

Kira fiyatlarında da benzer bir durum söz konusu. 12 büyükşehirde metrekare bazında kira artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 150'nin üzerine çıktı.

Antalya yüzde 287'lik artış oranıyla birinci sırada yer alırken, İstanbul yüzde 217'lik artışla ikinci, Kayseri ise yüzde 204'lük artış oranıyla üçüncü sırada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında detaylarını açıklaması beklenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi öncesinde, sektörün dinamiklerini, il, ilçe ve mahalle bazında fiyat değişimlerini INBUSINESS'ın ağustos sayısından mutlaka takip etmelisiniz!