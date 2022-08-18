HÜLYA GÜLER

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yenibosna'daki genel merkez binası bugün önemli bir toplantıya evsahipliği yapıyor. TİM'in haziranda göreve gelen yeni yönetim kurulu ve 28 sektör konsey başkanının bir araya geldiği toplantının ilk ve en önemli gündemi elbette ihracatı daha da artırmanın yolları. Basına kapalı gerçekleşecek toplantı, bir serinin ilki olarak planlanmış. Tüm gün sürecek toplantıdan, geçenlerde TİM Başkanı Mustafa Gültepe'ye yaptığım hayırlı olsun ziyareti sırasında haberdar oldum. Başkan Gültepe'ye göreve gelmeleriyle birlikte 18.6 milyar dolar ile bugüne kadar ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamını açıkladıklarını hatırlattım. 'Dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelere bakılırsa olabilecek en rahat koltuğa seçildiniz' yorumuyla konuya girdim. Rahat olma konusunda Başkan Gültepe'den itiraz geldi. İhracatta kırılan rekorların yüzleri güldürdüğüne katılıyor ancak bunun getirdiği büyük sorumluluğun da farkında. Üstelik dünyada ortamın hiç de küresel ticaretin lehine gelişmediğini düşünüyor.

O nedenle göreve gelir gelmez, Türkiye'nin ihracat başarısının devamını nasıl sağlayacaklarına odaklandığını söyledi. Hatta bunun için bir ortak akıl oluşturmak üzere bir dizi toplantıya başlayacaklarını aktardı. Toplantıların amacını "Tüm yönetim kurulumuz ve sektör konsey başkanlarımızla birlikte düzenli olarak bir araya geleceğiz. Bu yıl ihracatta çok iyi gidiyoruz, şu ana kadar çok iyi geldik. Ancak dünyadaki gelişmeler malum, bu yüksek dalgalı süreçten biz Türkiye olarak nasıl etkilenmeden, hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz, geleceğimizi nasıl kurgulayabiliriz bunları şimdiden konuşmaya başlayacağız. Türkiye'nin küresel ticaretten daha fazla pay almasının yollarını arayacağız" şeklinde özetleyen Gültepe ile sohbetimiz daha sonra Türkiye'nin ve bölgenin siyasi-ekonomi gündeminde derinleşti.

Gelelim Türkiye'nin küresel ticarette daha fazla pay almasına odaklanan toplantı serisinin ilkinin detaylarına.

TİM yönetimi, sektör temsilcilerine ve üyelerine küresel ekonomideki gelişmeler ve bunun Türkiye'ye olası etkilerine ilişkin kritik bilgiler aktaracak. Katılımcılar ve daha sonra da üyeler her türlü senaryoya göre hazırlanmış sunum ve bilgilendirme notlarıyla konuyu yakından takip etmeleri sağlanacak. Yılın geri kalanının planlanmasının yanı sıra Türkiye'nin ihracatta kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin oluşturulmasına nasıl katkı sağlanacağı müzakere edilecek. Küresel yeniden yapılanan stratejik sistemde Türkiye kendini nasıl konumlandırmalı, küresel riskler ve gelişmeler, dünya nereye gidiyor, bu konjonktürde Türkiye neden/ nasıl etkileniyor gibi birçok başlık ele alınacak. İlk toplantıda katılımcılardan herhangi bir hazırlık istenmedi. Ancak toplantıların devamında sektör temsilcilerinin katkı sağlayacağı interaktif çalıştaylar düzenlenecek.

Türkiye'nin değişen tedarik rotalarıyla birlikte yakaladığı büyük fırsatı daha iyi değerlendirmesine olanak sağlayabilecek bu ve benzeri tüm buluşmalar TİM'i Başkan Gültepe'nin hedeflediği 'ortak akıl'a ulaştırabilir.