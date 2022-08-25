HÜLYA GÜLER

Sabah İl Buluşmaları kapsamında bir araya geldiğimiz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Organize Sanayi Bölgesi'ni ve çeşitli endüstriyel tesisleri gezerken Başkan, bazı rakamlarla kentin konumunu vurguladı. Balıkesir'in çevre illerle 27 milyonluk bir nüfusun, Türkiye'nin ihracatının yüzde 80'inin ve üretiminin de yüzde 85'inin yapıldığı bir bölgenin tam ortasında yer aldığını hatırlattı. İzmirİstanbul otoyoluyla birlikte aralarında Kale Grubu, Şişecam ve Betek Boya'nın da olduğu birçok kurumun ard arda hayata geçirdiği yeni yatırımlardan söz etti. Türkiye'nin de en büyük unlu mamul üreticilerinden biri olan HEG Gıda'yı örnek verdi. HEG Gıda'nın pandemi sürecinde Balıkesir OSB'de kurulan yeni tesisini, şirketin ortakları İsmail Bütün ve Ertan Uysal ile birlikte gezdik. Oldukça etkileyici bir tesis. Etkileyici olmasının nedenleri İsmail Bütün'ün anlattıklarında gizli:

Ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi açısından Avrupa'da ilk 10'da yer alıyoruz. 70 bini kapalı toplam 120 bin metrekarelik alanımızla Türkiye'nin en büyük gıda kuruluşları arasındayız.

Ürünlerimiz Türkiye'de 5 bin noktada tüketici ile buluşuyor. Başta Starbucks olmak üzere çok sayıda yerli ve uluslararası kahve zincirine, otellere, cafelere ve zincir marketlere çok çeşitli ürün veriyoruz.

Ekmekten, içi doldurulmuş sandviçe, cheesecake'ten baklavaya kadar çok çeşitli ürünü donuk ve taze olarak müşterilerimize tedarik ediyoruz.

Ayrıca Hegmek, Sosweet markalarımızla son tüketiciyle buluşuyoruz. Eylül ayında Almanya'da HEG Europe şirketini faaliyete açıyoruz. Frankfurt'ta kurduğumuz şirketimiz toptan müşterilerimiz için bir deneyim merkezi, bir showroom rolü üstlenecek. 2023'te ise Almanya'da son tüketiciye yönelik şubeleşmeye başlayacağız.

Aynı şekilde ABD'de de 2023 yılında bir yapı kuracağız. Şu anda ilk adımları attık, önümüzdeki yıl şirketimizin faaliyete geçmesini planlıyoruz. Üretim yerimiz Balıkesir olacak. Ürünlerimizi buradan donuk olarak ihraç edeceğiz.

Şu anda Azerbaycan ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz. Oradaki uluslararası kahve zincirlerine ve otellere ürün tedarik ediyoruz.

İsmail Bütün, şirketin büyüme ve yurtdışına açılma vizyonunu paylaşırken, "Gelecek stratejimiz ciro olarak ya da mekan olarak büyümekten ibaret değil. Biz dünyaya faydalı olacak şekilde kalıcı olmayı hedefliyoruz" demesi dikkatimi çekti. Bunu biraz açmasını istedim, şunları söyledi: "Bu tesisi daha fazla maliyete rağmen tamamen yeşil bir bina olarak kurguladık. Örneğin fırınlarımızdan çıkan enerjiyi yine binada kullanmak için ısı geri kazanımı sistemi kurduk. Burası sıfır atık bir tesis. Organik atıklarımızı gübre olarak tedarikçilerimize veriyoruz. Bunun gibi birçok örnek uygulamamız var."

Şirketin en tatlı hedefini ise sona bıraktım. Yeşil tesisli, yeni nesil gıda şirketi HEG Gıda'nın ortakları İsmail Bütün ve Ertan Uysal, Balıkesir'in coğrafi işaretli gastronomi ürünlerini dünyada markalaştırmak üzere kolları sıvamış durumda. Meşhur höşmerim tatlısını cheescake formuna getirecek bir inovatif çalışma içinde olduklarını söyleyen ancak bundan öte bilgi vermeyen Bütün, aynı şekilde Ayvalık tostu ve Susurluk tostu üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Bize de tüm bu ürünlere bol şans dilemek kaldı.

Sizce de New York'ta cheesecake yerine höşmerim yemek daha keyifli olmaz mı?