HÜLYA GÜLER

2022, aslında enteresan bir yıl oldu. Bir kere hiç kimse Rusya-Ukrayna savaşını öngöremedi. Geçen yıl bu zamanlar yapılan öngörüleri şöyle bir gözden geçirdiğimde, Rusya-Ukrayna gerginliğinin tırmanması bir risk olarak değerlendirilmiş ancak sıcak çatışmaya açıkçası kimse tam olarak ihtimal vermemişti. Zira bu savaş Avrupa coğrafyasının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü ilk sıcak çatışmaydı ve dünyayı (8 milyona yakın) sarışın (!) mülteciyle tanıştırdı. Dolayısıyla dünya, daha doğrusu gelişmiş ülkeler, 'pandeminin yaralarını nasıl daha iyi saralım' diyecekleri yerde bu yıl, savaşın yol açtığı enerji krizi ile boğuşmak zorunda kaldı. Hem de bugünlerde rekor eksi derecelere düşen soğuğu iliklerine kadar hissederek.

Bu yılı unutulmaz kılacak bir diğer konu da gıda krizi ve tabi bunun da tetiklediği enflasyon meselesi. Tam bu noktada önce Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümünde Türkiye'nin diplomasi başarısının altını çizelim. Ardından 1980'lerden sonra yani 40 yılın ardından yeniden gelişmiş ülkelerin gündemine giren çift haneli enflasyona karşı ard arda gelen faiz artışlarını not edelim. Avrupa gibi bir enerji krizimiz yoktu belki ama enflasyonla mücadele bizde de tüm yıla damgasını vurdu. Yani 2022 bizim için de çok zordu. Fakat Karadeniz'deki doğalgaz keşiflerimiz dünyanın da gündemine gelecek kadar önemliydi. Kim ne derse desin 2022 Türkiye için 1 trilyon dolarlık doğalgaz keşfine imza atılan bir yıl olarak tarihe geçecek. Yerli otomobilimiz Togg'un banttan indiği bu yılın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması da ayrıca çok özeldi.

Çok konu var ama bence 2022'yi dünya tarihine geçirecek başlık kavuşma olmalı. İki kabus yılın ardından 2022'de insanlar birbirine yeniden sarıldı. Bir daha ayrılmamayı yani karantinaların ve mesafeli günlerin geri gelmemesini umuyorum. Zira dünya 2022'nin başında pandemiden çıkarken, tüm bu olanların bir anlamda müsebbibi gibi görülen Çin'in, çıkışı bulması ancak yılın sonunda oldu. Evet, Çin aralık ayında nihayet 'sıfır Covid' politikasından vaz geçti. Zorla karantinada tutulan Çinlilerin 'çığlık eylemi' hafızalara kazınırken, bir yandan da Covid vakalarındaki artışla dünyanın geri kalanında pandemi endişeleri yeniden arttı.

İklim felaketleri maalesef şiddetini ve sıklığını artırarak 2022'de de devam etti. Ve bu yıl bir ilk yaşandı. Pakistan küresel iklim değişikliğinden sanayileşmiş ülkeleri sorumlu tutarak tazminat talebinde bulundu.

İnsan vücuduyla ilgili yapılan bir keşif ise oldukça düşündürücüydü. Maalesef 2022, insan vücudunda ilk kez plastiğin tespit edildiği yıl oldu. Dünya nüfusunun 8 milyarı aşması ise 'nasıl besleneceğiz' endişelerini bir kez daha gündeme getirdi. İlk kez Ortadoğu coğrafyasında bir ülke Dünya Futbol Şampiyonasına evsahipliği yaptı. Şampiyonada ilk kez bir kadın hakemin görev alması ise not ettiğim bir ayrıntıydı.

Dedim ya 2022 enteresan bir yıldı. Öyle ki kimileri 2022'ye metaverse'te düzenlenen yılbaşı partisi ile girmişti. Ama çok kısa bir süre içinde dünyadaki sorunlardan metaverse'te çözülemeyeceği anlaşılınca bu sanal alemin ateşi de aynı hızda söndü.

Şimdi 'savaşın daha ne kadar süreceği' sorusu ve bir daha bir salgın yaşamama umuduyla karşıladığımız yepyeni bir yıl var önümüzde. Cumhuriyetimizin 100. yılını da kutlayacağımız 2023'ün'ün hepimize sağlık ve barış getirmesi dileğiyle.