HÜLYA GÜLER

Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük seramik üreticisi Polonyalı Cersanit, seramiğin başkenti Kütahya'da yatırıma hazırlanıyor. Hazırlanıyor desem de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı'nın A'dan Z'ye takip ettiği süreçte, son aşamaya gelindiğini söylemem lazım. Polonya'nın Kütahya'sı, Kielce'den gelecek bu yatırımın detaylarına geçmeden önce yeri gelmişken 2020'de Avrupa'nın en büyük ambalaj şirketlerinden Avusturyalı Prinzhon Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard'un da Kütahya'da gerçekleştirdiği 300 milyon Euro'luk yatırımını hatırlatalım. Zira 2020'de gerçekleşen bu projeyi yine Yatırım Ajansı takip etmişti. Cersanit'in 200 milyon Euro'nun üzerinde bir yatırım bedeli ile kuracağı fabrikasının, temelinin bu yıl bitmeden atılması için hazırlıklar devam ediyor. İki fazdan oluşacak yatırım için Kütahya'nın yeni kurulan organize sanayi bölgesi Zafer OSB'de gerekli yer tahsisi yapıldı. Öğrendiğim kadarıyla Cersanit'in hedefi Türkiye iç pazarı değil. Polonyalı şirket, yaklaşık 1.500 kişilik istihdam oluşturacağı seramik fabrikasındaki üretiminin tamamını ihraç etmeyi planlıyor. Polonya'nın yanı sıra Ukrayna ve Romanya'da da üretim tesisleri bulunan Cersanit'in 7 fabrikası var. Yılda 8 milyon seramik üreten Cersanit'in sahibi ise Polonya'nın seramik başkenti olarak bilinen Kielce'li bir milyarder. Hatta Polonya'nın en zengini; Michal Solowow. 2022 yılı serveti 6 milyar doların üzerinde hesaplanan Solowow, dünyanın da en zengin 500 kişisi arasında yer alıyor. Polonya'nın yurtdışına en çok yatırım yapan iş insanı olarak bilinen Solowow aynı zamanda profesyonel bir ralli pilotu. Kütahya'ya kuracağı seramik fabrikası, Türkiye'deki ilk yatırımı olsa da Solowoow, ülkemize yabancı bir isim değil. Avrupa Ralli Şampiyonalarında birkaç kez ikincilik elde eden Solowow, daha önce defalarca İstanbul'da da yarışlara katılmış ve dereceye girmiş.

Seramik'in yanı sıra kimya, enerji, inşaat, gayrimenkul, tekstil, gıda ve bioteknoloji gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet yürüten Solowow, yakın zamanda ABDJapon ortaklığında GE Hitachi ile bir iş birliği yaparak nükleer enerji alanına girdi. Bu anlaşma ile Solowow Polonya'nın ilk küçük nükleer reaktörlü enerji santralini kuracak.

Görüldüğü gibi geçmişi 7 bin yıl öncesine dayanan ve Frig'lerden bu yana Anadolu'nun seramik başkenti olan Kütahya bu alanda hala dünyanın cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Tabi bu cazibenin yatırıma dönüşmesinde Yatırım Ajansı ekipleri, başta valilik olmak üzere kamu kurumlarının ve tabi Kütahya özel sektörünün çabalarının altını çizmek gerek.