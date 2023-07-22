HÜLYA GÜLER

Nişantaşı'nın keşmekeşinde kim bilir kaç kez önünden geçip, hiç fark etmediğimiz Taş Konak'tan ve 23 genç sanatçıya ev sahipliği yaptığı 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' sergisinden söz etmek istiyorum bugün. 'Kimseye etmek şikayet, ağlarım ben halime' sözleriyle hepimizi hüzünlendiren nihavent eserin de doğduğu evdir Taş Konak aslında. Eserin şairi İhsan Raif hanımın yaşadığı 1870'li yıllardan bu yana sanatçıların buluşma noktası olan bu konağı, Kalyon Vakfı 3 yıl önce restore etti ve Türk sanat dünyasına kazandırdı. Ve artık Kalyon Kültür olarak anılan Taş Konak, açıldığından bu yana sayısız etkinlikle sanatçılar ve sanat severler için yeni bir nefeslenme mekanı oldu. Nefeslenme ifadesini özellikle kullandım. Zira ziyarete gittiğinizde türlü ağaçlarla bezeli bahçesindeki huzuru hissedeceğinize ve ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınıza eminim.

Sanatsal üretimi desteklemek için çok disiplinli programlar geliştiren genç bir kültür kurumu olan Kalyon Kültür, geçen hafta kapılarını sürdürülebilirlik temalı eserlere bir kez daha açtı. İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen sergide, 23 sanatçının birbirinden habersiz ürettiği 47 eser tek bir hikayede buluştu; sürdürülebilirlik.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu da açılış davetindeki konuşmasına, Kalyon Holding'e dair çok önemli bir misyonu hatırlatarak başladı; Şehre Vefa. Sürdürülebilirliğin her ama her boyutunu kapsayan, ne öz ama bir o kadar da ne kapsamlı bir ifade; şehre vefa. Bu misyonu tüm samimiyetiyle üstlenen Reyhan Kalyoncu söze haklı olarak, "Kalyon Vakfı ile tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz" diyerek başladı ve şöyle devam etti: "Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık. Kalyon Kültür; Kalyon Vakfı'nın şehre vefa misyonuyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak 'İyilik İçin Sanat Derneği' ile birlikte daha iyi bir dünya kurma hayaline destek veriyoruz. Biliyoruz ki sanat insanlar arasında köprüler kurar, toplumları dönüştürme gücüne sahiptir. Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız, onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak öncelikli sorumluluğumuzdur."

Reyhan Kalyoncu, İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ve serginin küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora'nın konuklara eserlerle ilgili detaylı bilgi vermesinin ardından konağın en üst katında koyu bir şehre vefa sohbeti başladı. Şair İhsan Raif'in ünlü eserinin de seslendirildiği sohbet, sanatçılar ve sanatseverlerin buluşmasıyla daha da koyulaştı.