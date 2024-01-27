HÜLYA GÜLER

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, 21 Haziran 2024 itibarıyla görevini Bekir Cem Köksal'a devredecek. Tam 6 ay öncesinden yapılan bu devir-teslim açıklaması, şirketin kurumsallaşmada geldiği seviyeyi göstermesi açısından önemli. Bülteni gördüğümde 'biz de artık devir-teslim süreçlerini öğreniyoruz galiba' dedim kendi kendime. Ne de olsa pek alışık olmadığımız kadar erken bir atama duyurusuydu. Bu işi öğrendik mi öğrenmedik mi ona gelmeden hazır laf açılmışken, Zorlu Holding'in tepe yönetimindeki değişimden biri iki detay vereyim. Son 10 yılı Zorlu Holding CEO'luğu olmak üzere 27 yıldır Zorlu Grubu'nda önemli görevlerde bulunan Ömer Yüngül, kendi isteğiyle emekli oluyor. Ancak halen yürüttüğü holding yönetim kurulu üyeliği görevine devam edecek. Yeni CEO Bekir Cem Köksal ise Zorlu Holding CFO'luğu görevini 1 Mart'tan itibaren Vestel CFO'su Alp Dayı'ya devredecek ve kendisi hazirana kadar CEO yardımcısı olarak Yüngül ile daha yakın çalışacak.

Zorlu'nun duyurusuyla ilgili kendi kendime yaptığım yorum doğru mu diye merak ettim. Haber kaynağım bir-iki headhunter'ı (beyin avcısı) aradım, 6 ay sonra yapılacak atamayı konuştum. Yorumları benzerdi, atama içeriden yapıldığı için duyurunun bu kadar erken yapılması mümkün olabiliyor. Ancak yine de Türkiye için önemli bir aşama tabi. Türkiye'de şirketlerin en sıkıntı çektiği konu görev devir-teslim süreçleri. Bu açıdan Zorlu Holding'in ataması iyi bir örnek. Üstelik geçen yıl Vestel'de CEO ataması sürecinde istenmeyen bir durum yaşandığı halde. Kısaca hatırlatalım; geçen yıl Vestel 3 ay öncesinde yani haziran ayında, 1 Eylül'de CEO değişimi olacağını duyurmuştu. Ancak son dakikada yani devir-teslime bir-iki gün kala CEO koltuğuna oturacağı duyurulan isimde (sağlık nedenleri ile) değişiklik yapmak zorunda kalmış, yeni bir isim CEO koltuğuna oturmuştu. Bunu da deneyimlemiş bir kurum olarak Zorlu Holding'in yine de üst düzeydeki yönetim değişikliğinde uluslararası standartlardan vazgeçmemesinin sektörde takdirle karşılandığını söylemem lazım.

Bu arada sektörden de bir bilgi aktarayım, headhunter'ler piyasada CEO kıtlığı olduğunu söylüyor. "Geçen yıl en çok CEO aradık, bu yıl da yine üzerinde en çok çalıştığımız dosyalar CEO pozisyonu için" diyorlar. CEO olmaya aday genç yöneticilere ve iş arayan CEO'lara duyurulur. Bunu destekleyen bir anekdotu da ben aktarayım. Yeni emekli olmuş bir CEO halefi ile devir-teslim yaptıktan sonra verdiği tavsiyeyi şöyle anlatmıştı: "Halefime görevi devrettim sonra da 'yerine kimin geçeceğini tespit ettin mi' diye sordum. Şaşırdı, anlayamadı. Hemen anlatayım dedim; 'bu görevi yürütürken en büyük baskıyı yerine kimi yetiştireceğin konusunda hissedeceksin. Bunu belirledikten sonra gerisi kolay, onlar bilmese de olur, ama senin yerine kimi yetiştirdiğini bilmen önemli. Mesela ben seni daha ilk gün gözüme kestirmiştim' demiştim."

Uzun lafı kısası bugünlerde Yönetim Grusu Peter Drucker'ın sosyal medyada sık sık karşıma çıkan bir tespiti var; "Kültür stratejiyi kahvaltıda yer" diye. İşte tepe yönetiminde devir-teslimi nasıl planlandığınız strateji değil kültürdür.