HÜLYA GÜLER

Ulusal hafızamızın artık en acı tarihlerinden biri haline gelen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, INBUSINESS

Dergisi'nin kapak konuğu bu felaketten en çok etkilenen iş insanlarından Fuat Tosyalı oldu. Zira kökleri Hatay'da olan Tosyalı Holding, depremin yaralarını hızla sarmayı başardığı gibi 2024'de de oldukça hızlı başladı. Kimi kurumlarda daha bütçe çalışmaları devam ederken, Tosyalı Holding, yılın ilk iki haftasına peş peşe açıkladığı iki önemli yatırım haberini sığdırdı. Biri İspanya'da Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldığı haberi idi.









Diğeri ise son dönem atılımlarıyla aslında global iş çevrelerinin gözünü diktiği Suudi Arabistan'da gerçekleştireceği yatırım. Tosyalı, burada kuracağı katma değeri yüksek yassı çelik ürünlerini kapsayan entegre çelik üretim tesisinin temelini bu yıl içinde atmayı planlıyor. Ancak Tosyalı'nın bu yıl için planladıkları bu kadar değil. Bir yandan kendi tesislerinde işleri yoluna koyan bir yandan da deprem bölgesindeki ihtiyaçları gidermek için bölgede öncülük eden Tosyalı'nın bu yıl için gündeminde başka yatırımlar da var. Fuat Tosyalı, INBUSINESS'ta yer alan röportajında, "Şu anda Avrupa'da bir ülkede yine bir çelik şirketini satın almak üzere masadayız. Müzakereler devam ediyor, yıl bitmeden işlemi tamamlarız" bilgisini paylaştı. Bu dikkat çekici atılımın ardındaki strateji ise yine Fuat Tosyalı'nın sözlerinde gizli:









"Dünyada demir-çelik sektöründe yarış artık karbon salımını azaltma konusunda yaşanıyor. Sürdürülebilirlik vizyonuyla uzun zamandır üretim süreçlerimizde karbon salımını azaltmaya dönük adımlar attık. Bugün artık bu adımların meyvelerini toplamaya başladık. Yeşil çelikte dünyada öncü konumda olan şirketlerden biriyiz. Bütün çabamız bu konumumuzu güçlendirmek. O yüzden yeşil hidrojen çağında önem kazanacak hidrojen iletim hattı boru üretimine odaklanıyoruz." Üç kıtada 40'a yakın fabrikası olan Tosyalı'nın sadece yurt dışında değil Türkiye'de de yatırım ajandası yoğun. İskenderun'da 2.5 milyar dolar değerindeki Tosyalı Demir Çelik Tesisi'ni tamamlayan kurum, BMC'de bu yıl 10 milyar lira, enerji alanında ise 1.5 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor.

Fuat Tosyalı'nın söyledikleri kadar odasında bulundurmayı seçtiği fotoğraflar da ilgimi çekti. Örneğin çocukluk dönemine ait eski fotoğrafların yer aldığı özel bir bölüm var. Elde soba borusu yaptığı zamanlardan kalan bu siyah-beyaz fotoğraflarda babası ve kardeşleriyle birlikte yer alıyor. Fotoğraflara bakarken, ilk dükkanlarının 9 metrekare olduğunu hatırlayan Tosyalı, "Bugün tesislerimiz yaklaşık 9 milyon metrekare bir alana sahip. Milyon kat büyüdük. Şimdi buna Suudi Arabistan da eklenince bu rakam daha da büyüyecek. Hedef 2025'ten sonra çelik sektöründe dünyanın ilk 15 oyuncusundan biri olmak" dedi.

Detaylarını INBUSINESS'ta okuyacağınız röportaja giderken 6 Şubat'ın yaklaşmasının da hüznüyle biraz karamsardık. Ancak Fuat Tosyalı'nın yurtiçi ve yurtdışı yatırım planları ve gelecek vizyonu hüznümüzü dağıttı, umudumuzu artırdı.