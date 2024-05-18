HÜLYA GÜLER

Nasıl Brezilya, Arjantin birer futbol ülkesi ve ABD bir basketbol ülkesi olarak görülüyorsa, Türkiye de kesinlikle bir voleybol ülkesi. Bunu en başta (sayısız) uluslararası başarılarıyla bizlere tarifsiz mutluluklar, müthiş gururlar yaşatan kadın voleybolcularımıza borçluyuz. Elbette kamunun ve özel sektörün son 20-25 yılda spora yaptığı yatırımları da unutmamak gerek. Zira bu başarıların hepsi uzun zamandır ekilen tohumların meyveleri. Ve şimdi A Milli Kadın Voleybol Takımımız ya da hepimizin daha çok sevdiği ismiyle Filenin Sultanları, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde geçen yılın şampiyonu olarak mücadeleye başladı. Ligin favori takımı Filenin Sultanları'nın Japonya ile olan ilk karşılaşmasını Antalya'da izleyenler arasındaydım. Maç öncesinde ise Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone Türkiye'nin CEO'su Engin Aksoy ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile bir araya geldik. Vodafone'nun sponsorluğunu, "Bugüne kadar kadın voleyboluna dünyada verilen en büyük destek" şeklinde niteleyen Aksoy ve Şahin ile olan sohbetimizin detaylarına geleceğim ama önce biraz stadyumdaki atmosferden söz edeyim. Sondan başlayayım, maçı 3-2 kaybetmemize rağmen, takımımızı sahadan alkışlarla uğurladık. Çünkü stadyumda maçın ilk dakikasından, son düdüğe kadar, 'takımımıza güveniyoruz, diğer maçları nasılsa alacağız' duygusu hakimdi. Ve nitekim bir sonraki maçta Filenin Sultanları, Hollanda'yı devirmeyi bildi. Ülkemizin temsil edildiği çok sayıda uluslararası karşılaşma izlemiş biri olarak şunu söyleyeyim; ortamda zerre bir gerginlik ya da endişe yoktu. Aksine izleyicide müthiş bir özgüven vardı. Voleybolseverler aileleriyle birlikte keyifli bir akşam geçirmeye gelmişti. Molalarda ve set aralarındaki etkinlikler, takımımızın sayı almasından sonra çalınan şarkılarla tam bir şenlik havasında geçen bir maç izledik. Bu yönüyle bana biraz ABD'nin basketbol ligi NBA maçlarındaki atmosferi hatırlattı. Tabi, ABD bu işi bir hayli ilerletmiş durumda. Saha içi eğlencelerde oldukça inovatif yöntemler görüyoruz. Ama seyirci de hiç geri kalmıyor, mesela taraftarlar için doğum gününü, desteklediği takımın maçında kutlamak neredeyse bir totem. Saha içi ekranlardan evlenme teklifi ise popülerliğini hiç kaybetmeyen bir klişe. Bizde de bu tarz bir klişe yerleşir mi diye Engin Aksoy'a sordum. Zira Aksoy, bu sponsorluk kapsamında dünyada epeydir kullanılan 'şahin gözü' (hawkeye) görüntüleme yöntemini Türkiye'de uygulamaya başladıklarını anlattı. Kaydedilen görüntünün 5G hızıyla anında sahaiçi ekranlara da yansıtılabildiği 'şahin gözü'nün sadece ihtilaf durumunda hakemlerin başvuracağı bir yöntem olmadığını, 'fan-cam'lerle (seyirci kamerası) seyirciyi de işin içine kattıklarını anlattı. Seyircilerin şimdiden kimi unutulmaz anlarının kameralara yansıdığını ama henüz kimsenin evlenme tekliği almadığını söyledi

Bakarsınız bu yazıdan sonra birilerinin kısmeti açılır, kim bilir? Tabi bu, işin eğlence kısmı, meselenin bir de hakemlerin işini kolaylaştıran boyutu var. Sporcuların servis hızı ya da smaç yüksekliği gibi performansa ilişkin sunduğu çok önemli istatistikler var. Teknolojiyle sporu buluşturan tüm bu imkanların takımlarımıza olimpiyat şampiyonluğu dahil daha çok uzun yıllar büyük başarılar getirmesini ve bu akşam İtalya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'na başarılar diliyorum.