HÜLYA GÜLER

Ayak izi... Bugünlerde çok çeşidi var. Mesela karbon ayak izi, son derece önemli. Nasıl yaşadığımızın, nasıl ürettiğimizin dünyaya maliyetini anlatıyor. Bir diğeri dijital ayak izi; bu da aslında internet ortamında yaptıklarımızın hayatımıza, şirketimize maliyeti demek. Karbon ayak izini silmek bir yere kadar mümkün ama dijital ayak izi, pek yok olacak cinsten değil.

Büyük paralar harcayıp hakkınızdakileri arama motorlarından sildirebiliyorsunuz ya da sosyal medya paylaşımlarınızı siliyorsunuz. Lakin, asla ama asla tamamen yok edemiyorsunuz. O yüzden fiziksel dünyada attığınız adımlara dikkat etmiyorsanız bile dijitaldeki adımlarınıza muazzam bir dikkat gerekiyor. Tabi eğer itibarınızı dert ediyorsanız.







Buradan sözü INBUSINESS Dergisi'nin mayıs sayısında yayınladığı Türkiye'nin en kapsamlı Dijital İtibar Raporu'na (DİR100) getirmek istiyorum. 24milyona yakın verinin analiz edilmesiyle elde edilen Türkiye'nin Dijital İtibar Şampiyonları'na geleceğim. Önce güncel bir örnekle devam edeyim. INBUSINESS'ın 18:46 İletişim Ajansı ile birlikte bu yıl ikinci kez açıkladığı DİR100 listelerini hazırlarken bir yandan da Patiswiss'in (hani şu çikolatacı) son birkaç haftada dijital dünyada başına gelenleri izledik. Şirketin CEO'sunun mutsuz bir tüketicisiyle sosyal medyada son derece yanlış bir dil kullanarak kurduğu iletişim ve sonrasında yaşananlar itibar yönetiminde sosyal medyanın hızını, gücünü ve etkisini bir kez daha ortaya koydu. İlla ki kötü niyet aranmayacaksa yaşananları iletişim kazası değil olsa olsa zincirleme bir kaza ya da yılların emeğini dinamitleme olarak görmek gerek. Dijital itibar yönetiminin önemini hız ve etki açısından bir kez daha ortaya koyan son örnek Patiswiss olayını burada hızlıca kapatıp dikkatinizi DİR100-2024'ün öne çıkan sonuçlarına çekiyorum:

Bu yılki araştırmada 01 Ocak-31 Aralık 2023 dönemine ait dijital içerikler incelendi. Ve bu dönemde Türkiye'de dijital platformlarda 20 sektörün en çok konuşulan 100 şirketinin dijital itibar skoru belirlendi.

Türkiye'nin dijital içerik açısından en çok gündeme gelen 100 tüketici markasına ait 24 milyona yakın verinin olumlu, olumsuz, tahmini erişim ve etkileşim gibi 7 farklı başlık altında analiz edildi.

Geçen yıl en çok gündeme gelen 100 markaya ait üretilen içerik 16 milyon civarındaydı. Yani DİR100-2024 raporuna göre dijital dünyaya yönelik içerik üretimi ve iletişiminin giderek arttığını vurgulamak gerek.

Ancak tüketicinin özellikle olumsuz olan duygu, düşünce ve deneyimlerini dijital dünyada daha fazla paylaşması da bir o kadar yükselişte. Dolayısıyla raporda şirketlerin sosyal medya başta olmak üzere tüketicilerin gözünden genelde olumsuz içeriklerle gündeme geldiğini görüyoruz.

DİR100 listesinde bu yıl 2.2 milyon toplam sonuç sayısı ve 234 milyonun üzerinde tahmini erişimle THY listede birinci sırada yer aldı. Netflix 1.7 milyon toplam sonuç ve 330 milyon tahmini erişimle ikinci sırada, 1.4 milyon toplam sonuç ve 242 milyonun üzerinde tahmini erişimle Trendyol 3. Sırada yer aldı.

Şirketler gibi sektörlerin de 100 puan üzerinden skorlarının belirlendiği DİR100-2024 raporuna göre Arçelik 90,92 puanla Türkiye'nin en itibarlı şirketi oldu. Bunu 90,01 ile Aras Kargo ve 89,90 ile THY takip etti. Geçen yılın şampiyonu Netflix ise bu yıl listeye 4. sıradan girdi.