HÜLYA GÜLER

Geçen haftayı ülkemiz adına gurur verici bir projenin önemli bir dönüm noktasına şahitlik ederek kapattım. Kalyon İnşaat'ın Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesinde ilk borunun toprağa indirilmesi törenindeydim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Romanya'nın Başbakan Yardımcısı dahil üst düzey hükümet temsilcilerinin katıldığı törene ilişkin detayları SABAH Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün kaleminden okudunuz. Bir Türk şirketinin böylesine kritik bir altyapı ihalesinde, AB uhdesinde yapılan puanlama sistemiyle Avrupa ve Çin'in bu alandaki önemli oyuncularını fiyat ve hepsinden önemlisi teknik yeterlilikte geride bırakması nereden bakarsanız bakın büyük bir başarıdır, gurur vericidir. O nedenle ben de haftaya Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesine liderlik eden Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile yaptığımız sohbeti ve törenden izlenimlerimi anlatarak başlamak istedim.









Her ne kadar törendeki konuşması sırasında hafif bir heyecan sezsem de Murathan Kalyoncu'nun özgüveni ve meseleye hakimiyetine kayıtsız kalmak mümkün değil. Genç yaşına rağmen böylesine kritik bir projeye liderlik etmesinde iyi eğitimi ve kişisel yeteneklerinin yanında Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun rehberliği ve gözetimi önemli bir etken. Kalyon Holding'in bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışı başarılarının verdiği özgüven ve sağladığı avantajlar da bir diğer etken. Sohbet koyulaştıkça uluslararası alandaki fırsatları nasıl da yakından takip ettiğini fark ediyorsunuz. Kalyon Holding'in deneyim ve yeteneklerini daha iyi değerlendirmek ve tabi daha ileriye taşımak amacıyla dünyanın hemen yer yerindeki projelerle ilgilendiklerini aktaran Murathan Kalyoncu'nun şu iki konuda söylediklerinde bana göre şirketleri geleceğe taşıyan değerler açısından çok derin mesajlar var.

Birincisi bundan 10 ay önce Ukrayna'ya gittiğini aktardı Murathan Kalyoncu. Sorular üzerine yolculuğun 10 saat sürdüğünü ve elbette herkes gibi kendisinin de bu seyahat sırasında endişe ve tedirginlik hissettiğini söyledi. Murathan Kalyoncu'nun hemen ardından gelen "Şirketten bir ekip gönderemez miydiniz" sorusuna cevabı çok şey anlatıyordu: "Kendimizin gitmediği ya da korkup gidemediği bir yere ekip arkadaşınıza nasıl, 'sen git' dersiniz? Önce kendimiz gidip görmemiz gerekir. Örnek olmamız, - teşvik etmemiz gerekir diye düşünüyorum." Yeri gelmişken Murathan Kalyoncu'nun sözlerinin devamında, Ukrayna'da barışın sağlanmasının ardından bölgenin yeniden inşasında rol alabileceklerini söylediğini not edelim.

Bir diğer not edilmesi gereken mesajı ise Türkiye'de planlanan altyapı projelerine ilgi duyup duymadıkları ile ilgiliydi. Kalyon İnşaat'ın yıllara dayanan tecrübeyle, son derece zor ve teknik altyapı projelerini, rakiplerine göre daha yüksek kalitede ancak daha uygun maliyetle gerçekleştirme yeteneği olduğunun altını çizen Kalyoncu "İşte sırf bu nedenle yani projeleri daha uygun fiyata mal etme kabiliyetimiz sebebiyle ülkemizdeki altyapı projelerini gerçekleştirmeye talip olmayı bir görev olarak görüyoruz. Bu görev ve sorumluluk anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerle ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.