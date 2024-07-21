HÜLYA GÜLER

Dünya hakikaten bildiğimiz dünya değil artık. Bakınız Donald Trump suikastı sonrası yaşananlara. Tamam, kabul Amerikalılar bildiğimiz gibi. Kulağı sargılı Trump'ı, oyun kahramanına bile çevirdiler, hatta puzzle'ını çıkardılar iki günde. Ama benim bunu söylememin nedeni başka. Düşünün ABD'nin 45. Başkanı ve başkan adayı seçim mitinginde suikasta uğruyor, kulağı da olsa baş bölgesinden vurularak resmen kıl payı ölümden dönüyor. Ülkenin resmi parası dolara bakıyorsunuz; hiçbir şey olmamış gibi. Amaaa Bitcoin fırlamış. Neden, nasıl olmuş, bu iş diye bakıyorum ve kripto piyasalarındaki karanlık havuzlarda kayboluyorum.

İnanın, kriptocuların komplo teorileri, siyasi çevreleri kat be kat aşmış durumda. Adı üstünde komplo teorisi, en azından bir ayağı doğru bir bilgiye dayanıyor. En ilginçlerinden birini anlatayım. Çünkü iş Almanya'ya kadar uzanıyor. Mali suçlara yönelik operasyonları sonucunda bu yılın başından itibaren elinde 50 bin Bitcoin'i olan Almanya, iki hafta önce bunları satmaya karar verdi. Ve tam Trump suikastı öncesinde bu satışı tamamlayarak 2.2 milyar dolar gelir elde etti. Tabi Almanya'nın başlattığı hareketlilik (bu arada 10 yıl önce hack'lenen Mt. Gox'un da Bitcoin'lerini Almanya ile aynı günlerde farklı cüzdanlara ve borsalara göndermesi) ile piyasaları satış yapılıyor korkusu sardı. Bu korku bile yetti ve temmuz ayının başında 64 bin dolar bandında olan Bitcoin'in değeri, Trump vurulduğunda 53-54bin seviyelerine kadar gerilemiş durumdaydı. Suikasttan hafif yaralı kurtulan Trump'ın bir anda seçimin favorisi olarak öne çıkmasıyla Bitcoin bu hafta yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. Yeniden 64 bin dolar bandına kadar yükseldi. Yaşananlar 'Bitcoin de Trump'ı ne çok seviyormuş' dedirtse de kripto piyasaları şimdi, 'acaba Almanya Trump suikastını önceden biliyor muydu' sorusuyla çalkalanıyor. Ne de olsa tartışmalar, 'meğer Amerikan Gizli Servisi dahil suikastı önceden bilenler varmış' noktasına kadar geldi. İşte kriptocular bir yandan bu soruları soruyor, bir yandan da heyecanla Donald Trump'ın bu ayın sonunda Nashville'de gerçekleşecek Bitcoin 2024 konferansında yapacağı konuşmayı bekliyor. Zamanında Bitcoin'i 'dolara karşı dolandırıcılık' şeklinde değerlendiren Trump bu düşüncesini çoktan geride bırakmış görünüyor. O kadar ki eğer yeniden Başkan seçilirse Trump'la birlikte bir Bitcoin dostu daha Beyaz Saray'a taşınacak, hem de başkan yardımcısı olarak. Ekibinde yer alan JD Vance, Bitcoin sahibi olan ilk başkan yardımcısı adayı. Trump, henüz kripto piyasalara yönelik nasıl bir düzenlemeye gideceğini açıklamış değil ancak JD Vance gibi isimlerle birlikte kripto yanlısı bir duruş sergilediği kesin. Dolayısıyla Almanya'nın hatırı sayılır miktardaki satışı Bitcoin'in değer kaybını tek başına açıklar mı bilinmez ama bir haftada gelen hızlı toparlanma Trump'ın seçimde favori oluşu ile açıklanıyor. Seçim gerçekten beklendiği gibi Trump'ın zaferiyle sonuçlanırsa Bitcoin'in yıl sonuna kadar 150 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulunan son derece ciddi finans kuruluşları da var.

Henüz tam regüle edilmemiş bir piyasa için, bu bir öngörü mü yoksa temenni mi bunu söylemek pek mümkün değil. Madem Almanya ile ilgili sorularla başladık, yeni sorularla bitirelim. Almanya Bitcoin'i olan tek ülke değil. ABD'nin de elinde değeri 13 milyar doları aşan 200 binin üzerinde Bitcoin var. Madem suikast önceden biliniyordu, ABD neden satış yapmadı? Ya da Ukrayna'nın bağışlarla elde edildiği tahmin edilen 3 milyar dolarlık Bitcoin'i var. Onlar neden satmadılar, yoksa daha büyük beklentileri mi var?