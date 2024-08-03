HÜLYA GÜLER

Çocukların telefonda değil de arkadaşlarıyla oynandığı zamanlardan kalma bir oyun vardı; kağıttan tuzluk. Hatırladığım kadarıyla bu oyunu oynarken kağıda, çoğu zaman çeşitli temenniler yazar, bunları gizleyecek şekilde kağıdı katlar ve karşımızdakinden dilek tutarak bir köşeyi seçmesini isterdik. Bazen tek ayaküstünde üç kere zıpla gibi komik komutlar yazarak işi biraz daha eğlenceye dökerdik. İşte bu oyunun görseli INBUSINESS Dergisi'nin bu ayki kapağını süslüyor. Bu çoktan seçmeli tahmin oyunun görselini INBUSINESS'ın kapağına taşımamızın nedeni, derginin bu yıl 4. kez gerçekleştirdiği Emlak Raporu'nda ortaya çıkan manzarayı yani emlak piyasasındaki gelişmeleri ve yatırımcının kafa karışıklığını aynı anda yansıtabilme gayesi.

Bir yanda mevduattan gelen yüksek faizin cazibesi, diğer yanda konut fiyatlarının değerinin üzerinde olduğu yorumları, konut arzındaki düşüşün yanında birikimlerini enflasyona karşı nasıl koruyorsun, kiralamada işler ne durumda soruları... Yatırımcının kaygılarını, aklındaki soruları çoğaltmak mümkün.







En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; INBUSINESS Emlak Raporu 2024, birikimlerini yönlendirme konusunda sahadan gelen sağlıklı verilere ihtiyaç duyanlar için bulunmaz bir kaynak. Çünkü rapor, konut satışlarının yüzde 80'e yakının gerçekleştiği 29 büyükşehir, 197 ilçe ve 1252 mahalleden toplanan verilerle konut satış ve kiralamada metrekare fiyatlarındaki değişimi yansıtıyor. Haziran 2023-Haziran 2024 dönemindeki fiyat değişimlerini kapsayan rapordan altını çizmek istediğim önemli bulgular şöyle:

Gayrimenkul her dönemin en güvenli yatırım aracı olma özelliğini bu yıl yine korusa da Türkiye'nin en yoğun konut satışının gerçekleştiği 29 büyükşehirden toplanan verilere bakılırsa Haziran 2023-Haziran 2024 döneminde emlak yatırımcısına beklediği kadar yüksek bir kazanç getirmedi.

INBUSINESS'ın 2021, '22 ve '23 Emlak Raporlarında konutta gördüğümüz yüksek getiriler bu sene için söz konusu değil. Son bir yıldır fiyatlarda değişim yine yukarı yönlü gerçekleşti ancak yüksek enflasyon ve faiz oranları konutta reel olarak fiyat düşüşüne işaret ediyor.

İnşaat maliyetlerindeki artış konutta arz sıkıntısı yaratmasına rağmen uzmanlar yatırımcı talebinin hala canlı olduğunu söylüyor. Öyle ki küresel ekonomi piyasalarında eşit şartlarda negatif bir tablo gözükse de özellikle emlak sektöründe Türkiye, AB'de hala bir numaralı pazar.

Yeni ailelerin kurulması ve yalnız yaşayanların sayısındaki artışın yanı sıra yabancının ilgisini çekecek potansiyeli ve gurbetçilerin yatırım iştahı ile konutta fırsat penceresi hala açık.

Bu yıl iller bazında Erzurum yüzde 99'a yakın yükselişle enflasyon karşısında kazandıran tek emlak yatırımının olduğu şehir olarak göze çarpıyor. Van, Samsun, Ordu, Mardin Eskişehir, Şanlıurfa ve Kocaeli ise yüzde 60'dan fazla artış yaşadı. Geçtiğimiz yıl yüzde 100 artış yaşayan Hatay ve Malatya ise ilk 5'te dahi yer alamadı.

Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle yüzde 74 artış gösteren İstanbul ile yüzde 89 artış yaşayan Antalya bu yılki raporda satılık fiyat değişiminde yüzde 40'ın altında performans göstererek son iki sırada yer aldılar.

Kiralık değişimlerde de 11 il yüzde 100 üzerinde artış yaşadı. Antalya yüzde 28 ile en az artış gösteren şehir olurken onu yüzde 52 ile İstanbul takip etti.

Fiyat değişimlerini mahalle mahalle mercek altına alan bu özel araştırmada dikkat çeken ve geleceğe ışık tutan pek çok veri var. Birikimlerinize yön vermeden önce INBUSINESS'ın ağustos sayısına mutlaka göz atın derim.