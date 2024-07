HÜLYA GÜLER

"Rusya'daki iki zor yılın ardından yeniden Türkiye'de olmak çok güzel", Lüksemburg Ankara Büyükelçisi Georges Faber'in kürsüye çıktığında ilk sözleri böyleydi. Hemen söyleyeyim bunlar klasik bir diplomatik nezaket kapsamında söylenmiş sözler değildi. Bu kadar kesin konuşabiliyorum çünkü Lüksemburg İzmir ve Ege Bölgesi Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar'ın, Büyükelçi Faber onuruna verdiği özel davetteki konuşmasının ardından kendisiyle uzun uzun sohbet ettik. Türkiye'deki 4 yıllık ilk döneminin ardından Rusya'ya giden Faber, şimdi ikinci kez Türkiye'de görev yapıyor. Bundan duyduğu memnuniyeti de her fırsatta dile getirmekten kaçınmıyor. Ancak Faber'i tam bir Türk dostu yapan özelliği sadece bu değil. Türkiye'nin AB üyeliğinin ateşli bir destekçisi. Lüksemburg'da iş yapan Türklerden söz ederken ne diyor biliyor musunuz; "Lüksemburg'da iş yapan Türklerin sayısı hızla artıyor ve biz bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz." Faber'in altını çizdiği bir diğer konu iki ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkilerinin sunduğu fırsatlardı. Türk iş insanlarının Lüksemburg'u Avrupa pazarına giriş kapısı olarak kullanabileceklerine işaret eden Faber, "Bundan her iki ülkenin büyük kazancı olacaktır." dedi. Bunun üzerine Büyükelçi'ye şu anda yarım milyar dolar seviyesinde olan Türkiye-Lüksemburg karşılıklı ticaret hacminin ne zaman 1 milyar dolara ulaşacağı konusundaki öngörüsünü sordum. Büyükelçi'nin bu konudaki son derece diplomatik yanıtından önce Türkiye'nin AB sürecine ilişkin görüşlerini aktarayım: "Lüksemburg AB'nin her zaman çok dilli, çok kültürlü yapısını ve kapsamda da Türkiye'nin AB üyeliğini destekledi. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Masada çok zorlu konular var. Bunlara takılıp kalmak yerine, şu anda Türkiye ve AB gündemi pozitif ilerliyor. Pozitif gündeme odaklanmakta fayda var. Önemli olan müzakere sürecini küçük adımlarla her zaman canlı tutmak."

Gelelim iki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine. Önce bu tarz hedeflerin olmasının elbette her zaman olumlu sonuçlar doğuracağına inandığına değindi Büyükelçi ve sonra devam etti: "Ancak asıl önemli olan ekonomik ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ve her iki ülkenin de menfaatine uygun artması. İşte Türkiye ve Lüksemburg arasında geçerli olan şu anda bu. Lüksemburg Türkiye'de doğrudan yatırım yapan ülke olarak 6. sırada. Türk şirketleri de Lüksemburg'da iş kuruyorlar. Karşılıklı ilişkilerimizi ancak mükemmel olarak tanımlayabilirim. Ama tabi bundan daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Bence iki ülke açısından bundan çok daha büyük bir potansiyel var."

Büyükelçi Faber, söz konusu potansiyelin yatırıma dönüşmesinde Lüksemburg Fahri Konsolosu olarak 10 yıldan fazla bir süredir görev yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar'ın çabalarının büyük katkısı olduğunu da vurgulamayı ihmal etmedi. Hatta, bu sebeple görev süresinin bir 5 yıl daha uzatılması için Cumhurbaşkanlığı'na başvuruların yapıldığını açıklayarak Feyhan Yaşar'a da büyük bir sürpriz yaptı. Gece bu tatlı sürprizle sona ererken, Feyhan Yaşar da bu görevi büyük bir gururla yürütmeye devam edeceğini ve hatta resmi bir görevi olmasa bile iki ülkenin dostluğunun güçlenmesine her zaman katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.