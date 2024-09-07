HÜLYA GÜLER

Ciro ya da çalışan sayısı gibi sadece rakamlar açısından bakıldığında belki Türkiye'nin ilk akla gelen en büyük holdingleri arasında değil ama kesinlikle en kritik kurumlarından biri. Sebep, enerjide küresel güç olma potansiyeli taşıyan bir şirket profiline ve coğrafi dağılıma sahip olması. Daha 1960'larda kurduğu Watt Elektrik Motor fabrikası ile enerji sektörüne adım atan ve zaman içinde üretim, dağıtım ve satış faaliyetleriyle sektörde dikey-yatay yapılanmasını tamamlayarak alanında benzersiz bir konum elde eden Kazancı Holding'den söz ediyorum. Kökleri 1950'lerde Rize- Batum arasında gemi ticaretine kadar giden Kazancı Holding'in enerji gibi sıkı regülasyonlara tabi, rekabet yoğun, maliyet ve fiyat dengesinde ustalık gerektiren sofistike bir alandaki faaliyetlerinin 4 kıtada 24 ülkeye yayıldığının altını çizmek gerek. Geçen yılı 5 milyar dolar gelirle kapatan holding, 6 şirketle 178 ülkeye ihracat yapıyor. Holding'in lokomotifi Aksa Enerji, bugün 7 ülkede, 10 santral operasyonu ile 2 bin 600 MW üzeri kurulu güce sahip. Şirket, 4 farklı ülkede eş zamanlı devam ettirdiği yatırımlarıyla toplamda 14 santralle kurulu gücünü 2026'da 3 bin 900 MW üzerine çıkaracak. Yeni yatırımlarıyla etki alanını daha da genişletmek isteyen Grup, son 3 yılda 1.4 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı'nın gündeminde ise daha da büyümek var. Hedef enerjide dünyada ilk 10'a girmek. Bunun için geliştirilen sürdürülebilir global büyüme stratejisi kapsamında 2023-2030 arasında 8 milyar dolarlık yeni yatırım planlandı. Daha yeni Avrupa'nın önemli jeneratör üreticilerinden İspanyol DAGARTECH'i satın alan Cemil Kazancı, bugünlerde Avrupa'da bir enerji şirketi ile daha masada. Aynı zamanda Ortadoğu'da da bir ortaklığa hazırlanıyor. Yeni yatırım rotası bu kadarla sınırlı değil. ABD'de Houston'da açtığı yeni fabrika üretime başlarken, Özbekistan'da yapımı devam eden tesislerini yakında açılacak. Uzun süredir koruduğu sessizliğini, INBUSINESS'a bozan Cemil Kazancı, "İşlerimize odaklandık. Yatırım peşinde koşmaya devam ediyoruz" diyerek bu süreci özetledi. Bulunduğu sektörlerde etkin küresel güç olma doğrultusunda büyümeye odaklanırken bir yandan da Grubun kurumsallaşma yolculuğuna dikkat çekti. Tarım ve turizm alanındaki yatırımlarına da değinen Cemil Kazancı, şöyle devam etti: "Özellikle tarım Babam Ali Metin Kazancı'nın gözbebeği. Ülkemiz için de kritik bir alan. Önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak. Turizmde ve tarımda fırsatları değerlendiriyoruz. AR-GE'ye odaklanıyoruz. Hidrojen teknolojileri, madencilik, Telekom ve veri merkezlerine özel ürün ve hizmetler geliştirmek üzere çalışıyoruz."

INBUSINESS'ın eylül sayısında okuyacağınız bu özel röportajda Cemil Kazancı'nın iş dışındaki yaşamına ilişkin detaylar da bulacaksınız. Ailenin 4. Kuşak temsilcisi kızı Ecem Kazancı Öztanık'ın, Grubun iş alanları dışına yöneldiğini söyleyen Cemil Kazancı'nın, Eşi ve Kızı'nın yönettiği CookShop'un başarısından duyduğu gurur dikkatimizden kaçmadı.

Bitirmeden Cemil Kazancı'nın milyarderler listelerindeki sıçramasıyla ilgili cevabını da yazayım. Kazancı'nın uluslararası yayınların 'en zenginler' listelerinde büyük bir sıçrama yaparak ilk 3'te yer alması hatta Rahmi Koç'u bile geride bırakmasıyla ilgili yorumu şöyle oldu: "İlk sıralarda olmama ben de şaşırdım. Rakamlar doğru değil. Hesaplamaları nasıl yaptıklarını açıkçası ben de merak ediyorum. O yüzden hazırlayanlara sordum. Bakalım ne diyecekler."