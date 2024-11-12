HÜLYA GÜLER

Türkiye ve Almanya arasında turizmi desteklemek amacıyla bundan 35 yıl önce Türk Hava Yolları-Lufthansa ortaklığı ile kurulan SunExpress, deniz, kum ve güneş tatili için kurduğu hava köprüsüne şimdi kış tatilini de ekliyor. SunExpress CEO'su Max Kownatzki, pandemiden bu yana elde ettikleri yüzde 175'lik büyümenin sırrını anlatırken, "3 tip yolcumuz var, akraba ve aile ziyareti için Türkiye'ye gelenler, (yaz)tatilciler ve bir de tabi uçuş ağımız genişledikçe direkt uçuşlarımızın avantajıyla iş ziyareti yapanlar" diyerek söze girdi. Ardından pandemi sonrası yakaladıkları iki kata yakın büyümede Türkiye'nin son yıllardaki turizm atağının payına değindi. Bugün 35 ülkede 200'ü aşkın noktaya uçtuklarını belirten Kownatzki, "Yolcularımızın taleplerini ve Türkiye'nin doğal güzelelikleriyle beraber, tarihi ve kültürel değerlerini de dikkate alarak, ağımıza hep yeni rotalar ekledik. Sadece Avrupa'dan Türkiye'ye gelenleri değil, Türkiye'den yurtdışına tatile gidenlerin eğilimlerini de hesapladık" dedi. Kownatzki'nin anlattıklarından en çok ilgimi çeken 2024- 2025 kış sezonu için uçuş ağına ekledikleri Prag-Kayseri seferi oldu. "Biletler anında satılıyor" diyerek bu sefere olan ilgiyi aktaran Kownatzki'nin, "Yolcuların çoğu Kayseri'ye kayak yapmak için gidiyor. Avrupalı turist de yoğun ilgi gösteriyor" demesi üzerine, 'Avrupalı turist, Kayseri'ye kayak için mi geliyor?' diye sordum. Böylece Kownatzki'nin cevabı bu yazıya da başlık oldu: "Evet, bizim gözlerimiz bu yönde, artık herkes yeni yerler keşfetmek istiyor. Avrupalı kayak destinasyonlarının ardından Türkiye ilgilerini çekiyor. Direkt uçuş da olduğu için Kayseri'ye geliyorlar. Erzurum da aynı şekilde. SunExpress, 2024- 25 kış sezonu için ağına 16 yeni rota ekleyerek şirket tarihindeki en geniş kış uçuş ağına ulaştı. Adımız da güneş var ama biz yaz-kış tüm yıl turizmi destekliyoruz. Türkiye'nin turizm elçisi olarak, Türkiye'yi yurt dışında tanıtmak, güneş ve deniz turizminin yanı sıra tarih, kültür, spor ve gastronomi değerleriyle de yıl boyunca ziyaret edilen bir turizm destinasyonu olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

SunExpress'in en çok hizmet ihracatı yapan 3. büyük şirket olduğunu ve 2023 yılında Türkiye ekonomisine 1.8 milyar dolar katkı sağladığını hatırlatan Kownatzki, 2023 yılında Almanya'dan Türkiye'ye seyahat eden ziyaretçilerin yüzde 50'sinden fazlasını taşıdığına işaret etti. 28 yeni rota ile yaz sezonuna girdikleri 2024'te yüzde 87'lik oldukça yüksek bir doluluk oranıyla bu yılı 15 milyon yolcu ile kapatmayı hedeflediklerini anlattı. Ve sonunda sözü SunExpress'in genişleyen filosuna getirdi. Kownatzki'nin verdiği bilgiye göre Boeing 737-800 ve 737-8 uçakları bulunan SunExpress bugün 77 uçaklık bir filoyla hizmet veriyor. 2025 yılında filosunu 85 uçağa çıkarmayı hedefleyen şirketin 2035 hedefi ise 166 uçaklık bir filoya ulaşmak. Son olarak 16 yeni rotayla giriş yaptığı 2024-25 sezonunda hedeflediği büyümeyi yakalamak için 170 pilot, 400 kabin üyesi ve 200'den fazla yer personelinin işe alınacağı bilgisini paylaşan Kownaztki, sözlerini, "Bir ülke, hem ekonomik büyümesiyle hem de her geçen gün turizmde artan cazibesiyle Türkiye bizim için fantastik bir ülke. Biz de ülkenin gelişimine paralel büyümeye devam edeceğiz" diyerek tamamladı.