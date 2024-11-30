HÜLYA GÜLER

Dün, tam Türkiye'nin ekonomik büyümesini 17 çeyrektir sürdürdüğünü ortaya koyan büyüme rakamları açıklandığı sırada, Turkuvaz Medya Grubu'nun bu yıl 4.'cüsünü gerçekleştirdiği Türkiye Tarım Zirvesi'ndeydim. Her zaman ve hep stratejik sektör tarımın; çok çeşitli boyutlarıyla ele alındığı zirvede, elbette çiftçilerin ekonomik büyümeye katkılarının da altı çizildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tağşişli ürün, sokak hayvanlarının geleceği gibi güncel ve tartışmalı pek çok konuyu da kapsayan açıklamalarıyla birlikte panellerdeki konuşmaların detaylarını bugünkü sayfalarımızda okuyacağınız bu önemli etkinlikte gelecek umutlarımı artıran pırıl pırıl 3 gençle tanıştım. Biraz anlatınca sizleri de umutlandıracağına inandığım için bugünkü yazımı Nihan Işık, Nagihan Ersan ve Cavit Çağlar Çankaya'nın çiftçilik faaliyetlerine ve hayallerine ayırmak istedim. Üçü de henüz 20'li yaşların sonunda. Adana'da yaşayan Nihan Işık ve Manisa'da yaşayan Cavit Çağlar Çankaya, ziraat mühendisi. Ziraat fakültesinde öğrenci olan Ispartalı Nagihan Ersan ise ikinci üniversite diplomasını almaya hazırlanıyor. Üçünün de ailesi en az 3 kuşaktır çiftçi. Ve üçü de sadece Türkiye değil, dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilecek donamıma sahipken, kendi doğdukları ve büyüdükleri topraklarda kalmaya karar verdiler. Daha da önemlisi bilinçli çiftçilik yaparak aile işinde verimi ve katma değeri artıran girişimlerde bulundular. Bir anlamda çiftçiliğe Z kuşağı dinamiklerini yediren bu 3 gencin üçünün de AR-Ge ve inovasyonla tarımda verimi artırma, uluslararası markalaşma gibi hepimizin sahiplenmesi, gerçekleşmesi için elimizden geleni yapması gereken son derece önemli hedefleri/hayalleri var. Bütün bunlardan daha da önemlisi üçü de bu hedefleri gerçekleştirebileceklerinden son derece eminler. Bu özgüvenin nedenini sordum, bakın karşıma ne çıktı. Üçü de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023'te başlattığı Tarım Orman Gençlik Konseyi il temsilcisi. Tarımsal üretimde öncelikli 30 ilden 18-35 yaş arası gençlerin katılımı ile bakanlık bünyesinde kurulan Tarım Orman Gençlik Konseyi'nde il temsilcileri belli aralıklarla buluşuyor, çeşitli eğitimlerin yanı sıra karşılaştıkları sıkıntıları, bölgesinde sorunları bakanlığa aktarıyorlar. Başlangıçta gençleri tarım sektöründe faaliyete teşvik etmek ve özendirmek amacıyla kurulmuş olan Konsey bugün genç çiftçiler için etkili bir iletişim ağı haline gelmiş. 30 il ve 30 gençle başlanan proje, gençler arasında hızla yayılmaya başladı. Şimdi hedef, ilçelere ve hatta köylere kadar yayılan Z kuşağı çiftçilerin oluşturduğu Türkiye çapında bir genç çiftçi ağı oluşturmak.



YÜKSELİŞİN RİTMİ

Söz gençlerden açılmışken bir gece önce de Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın (GİRVAK) 10'uncu yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği Giveback (Geri Ver) galasındaydım. Bu yılki teması Yükselişin Ritmi olan galada ünlü sanatçı Refik Anadol ilham veren konuşmacı olarak yer alırken, GİRVAK Başkanı Sina Afra umutlarımızı artıran rakamlar paylaştı. Bugüne kadar girişimcilere 31 milyon dolar yatırım yapıldı, 9 bin genç desteklendi, 7345 girişim fikri, 500 start-up fikri değerlendirildi ve hepsinden önemlisi 1.4 milyon genç başvuruda bulundu.