HÜLYA GÜLER

Şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını dinlerken çoğu zaman aklımdan hep 'acaba bu yapılanların sonuçları ölçülüyor mu' sorusu geçer. Ve çoğu zaman da ölçüm konusunda tatmin edici bir cevap alamam. İtiraf edeyim; Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil ile holdingin sürdürülebilirlik faaliyetlerini anlattığı sohbetimizin büyük bir kısmında aklımda yine bu soru vardı. Fezal Okur Eskil, Yıldız Holding'in 1944 yılında İstanbul'da bisküvi üretimiyle başlayan ve bugün 5 kıtaya ulaşan global bir yolculuğa nasıl dönüştüğünü anlatırken, kurumun 'israfsız şirket' anlayışına vurgu yaptı. Ardından gıda güvenliği, sürdürülebilir çevre ve sosyal kalkınma etrafında şekillenen sürdürülebilirlik politikalarını anlattı, holdingin başta plastik kullanımı olmak üzere karbon ayakizini azaltmaya ilişkin rakamlarını paylaştı. Ancak pek çok şirkete örnek olacak en önemli uygulamalarını sona saklamıştı. "Biz sürdürülebilirliği granüler seviyede takip ediyoruz" diyen Fezal Okur Eskil'in kullandığı ifade önemli. (Granüler seviye, konunun ne kadar detaylı ve ne kadar yakından takip edildiğini vurgulamak için.)

Yıldız Holding'in granüler seviyeye kadar detaylandırdığı sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında Fezal Okur Eskil şu bilgileri paylaştı:

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG), hem stratejimizin hem de bütünsel risk yönetimimizin ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla Yıldız Holding olarak bütünsel bir dönüşümün bir parçası olarak kurumsal stratejimize entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarını Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yönetiyoruz.

Bu kapsamda Yıldız Holding'in sürdürülebilirlik hedeflerini, grup şirketlerimizin Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR- Objective&Key Results) metriklerine entegre ederek, tüm grup genelinde ortak bir amaca yönelik uyumu teşvik eden paylaşılan hedefler oluşturuyoruz. Bu uyum, bağlı ortaklıklarımız içinde oluşturulan ivme ile ölçülebilir parametreler üzerinden ilerlemeyi takip etmemizi sağlıyor.

Bütün grup şirketlerinin 3 yıllık planlarında sürdürülebilirlik hedefleri de belirliyoruz. Ve bu hedefler 3-6 aylık periyodlarla bütçe hedeflerine nasıl bakılıyorsa o şeklide değerlendirmeye alınan hedefler. Yani biz tıpkı bütçe hedefleri gibi 3 ayda 6 ayda bir sürdürülebilirlik hedeflerinin de madde madde hesabını veriyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerinin de (olması gerektiği gibi) bütçe hedefleri kadar dikkatle takip edilmesi son derece sevindirici. Zira Yıldız Holding gibi 45 fabrikada 300 farklı markayla üretim yapan bir kuruluşun çok sayıda tedarikçisi bulunuyor. Zaten Fezal Okur Eskil de Yıldız Holding'in sürdürebilirlik anlayışını özetlerken tedarikçilere vurgu yaptı. 2017 yılından bu yana sürdürülebilirlik raporu yayınladıklarını anlatan Fezal Okur Eskil, odaklandıkları alanları şöyle özetledi: "Yaklaşımımızın temelini "İsrafsız Şirket" iş modeli oluşturuyor. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi tüm ekosistemimizi kapsayacak şekilde bütüncül bir sistem dönüşümü yaklaşımıyla ele alıyoruz. Bu odak alanlarımızı 3 başlıkta topladık, doğanın geleceği için çalışmak, paydaşlarımızla güçlenmek, geleceğe ilham vermek."

Sürdürülebilirlik hedefini tıpkı bütçe hedefi gibi anahtar sonuçlar kapsamına alması sadece Yıldız Holding'i geleceğin şirketi yapmakla kalma. Türkiye'de ve dünyada çok büyük kesimlere ilham olacağı kesin.