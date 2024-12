HÜLYA GÜLER

Konuşurken tamam da yazarken 'şey' kelimesini kullanmayı pek sevmem ama birazdan anlatacaklarımı başka türlü ifade etmek pek kolay değil. Zira bugün ne bir banka artık sadece bir banka, ne de bir süpermarket sadece bir süpermarket. Her birimizin elindeki telefonların hikayesini biliyorsunuz. Biz cep telefonu diyoruz ama aslında elimizden bırakamadığımız bu cihazlar aynı zamanda birer bilgisayar, tansiyon ölçer, banka şubesi ya da bunların hepsi birden. Biraz da bu yüzden "Hiçbir şey artık tek başına bir şey değil" diyerek söze başlayan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile teknolojinin ve buna bağlı dijital dönüşümün daha nerelere varacağını konuşurken zaman zaman kendimi bir bilim-kurgu sahnesi izler gibi hissettim. Hatta geçen yılın en iyi film Oscar'ını kazanan 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi akılımın içinde dönüp durdu. Film elbette tam olarak Burcu Civelek Yüce'nin anlattıklarıyla ilgili değil ama connectivity'nin (bağlantılılık) hayatımızda sebep olduğu sıçramayı çağrıştırdığı için bahsetmeden edemedim. Önce 'bankacılık sektörünü bugünlerde ne meşgul ediyor?' sorusuna aldığım yanıtı ardından yerli ve milli otomobilimiz Togg ile yolda giderken aynı anda bankacılık işlemlerinizi nasıl halledebileceğinizi anlatayım.

Bankacılık sektörünün kendisi dışındaki alanlarla olan etkileşimini, dijital kanallar ve yapay zeka üzerinden daha fazla gerçekleştirdiğine tanıklık edeceğimizi hatırlatan Burcu Civelek Yüce, bu gelişmelerin, şu sıralar 'tam olarak ne işe yarar' sorularına muhatap üretken yapay zekanın kullanım senaryolarını çoğaltacağına işaret etti. Buna bağlı olarak önümüzdeki dönemi 'hiper kişiselleştirme' olarak tanımladı. Ardından sözü üretken yapay zeka ile eskiden çok yüksek miktarlarda birikimi olanların alabildiği özel bankacılık hizmetlerine getirdi. Özellikle gençlerin küçük de olsa birikimlerini değerlendirme çabasını gözlemlediklerini ve bunun kendilerini yeni projeler için motive ettiğini aktaran Burcu Civelek Yüce, "Gençlerin birikim yapma potansiyelini desteklemek için özel bankacılık hizmetleri için belirlenen alt limitimizi mobil bankacılık hizmetleri kapsamında düşürdük. Çok daha geniş kitlelerin yararlanmasına açtık" dedi. Ancak beni en çok etkileyen projelerden biri, Akbank'ın Togg ile yaptığı iş birliği oldu. Tıpkı Togg CEO'su Gürcan Karakaş gibi Burcu Civelek Yüce de Togg'u sadece bir otomobil olarak tanımlamadı ve akıllı cihaz ifadesini kullandı. Togg akıllı cihazını blok zinciri altyapısında tanımlamak ve saklamak üzere bir tokenizasyon kavram çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Burcu Civelek Yüce şöyle devam etti: "Nesnelerin interneti teknolojisi ile Akbank Mobil deneyimini Togg akıllı cihazların ekranına entegre ettik. Bu entegrasyon alanında ilk. Bu iş birliği ile kullanıcılar, HGS ödemesi veya para transferi gibi pek çok bankacılık işlemini Togg akıllı cihazlarının ekranlarından gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca T10X sahipliğini temsil eden dijital varlıkların oluşturulması, saklanması ve paylaşılması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Gelecekte T10X sahipliği ve kullanım haklarının dijital varlıklarla yönetilebilir hale gelmesinin, ilgili yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde; ikinci el araç satışında güvenli ödeme, kullandıkça ödeme, araç kiralama, kolay kredi gibi birçok finansal hizmetin önünü açmasını bekliyoruz."

Şimdi lütfen tekrar düşünür müsünüz, yolda giderken banka ödemelerinizi de yapan otomobiliniz aynı zamanda başka nedir?