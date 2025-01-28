HÜLYA GÜLER

Şöyle hızlıca geriye dönüp baktığımda 2024, hiç de kolay bir yıl değildi. En azından beklediğimizden daha zor geçti. Zordu, zor olmasına ama şirket satın alma ve birleşme işlemleri hem dünyada hem de Türkiye'de bir önceki yıla göre yine de arttı. Üstelik şirketlerin değerleri de yükseldi. Bu, kısaca yılın bizim hissettiğimizden daha iyi geçtiğini gösteriyor. Rakamların detayları birazdan, önce bu bahse, neden yılın zorluğunu vurgulayarak girdiğimi anlatayım. KPMG Türkiye'nin her yıl hazırladığı KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2024 raporunun açıklandığı toplantısındayız. 2024 yılının bir önceki yıla göre daha iyi geçtiğini ortaya koyan rakamları paylaşan KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Özge İlhan Acar'ı dinlerken etrafıma baktım, haber iyi haber ama herkes biraz şaşırdı. Üzüldü ya da olumsuz etkilendi demiyorum, şaşırdı. Sebebi, sürekli maruz kaldığımız, her şeyin kötü gittiğine ilişkin söylemler olmalı. Ben buna kısaca olumsuzluk propagandası diyorum. Kötü haberin daha çok ilgi uyandırmasının da getirdiği cazibe ile insanlar (ve hatta durumu çok çok iyi olanlar) sürekli bir şikayet içinde. Hepimizin psikolojisi bozuldu, yoksa neden Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin arttığı gösteren birleşme ve satın alma işlemlerinde beklenenden daha olumlu bir yıl geçirdiğimize şaşıralım? Ya da 2025'in daha da iyi olacağı beklentisini neden bu kadar sorgulayalım?

Gelelim şaşırtıcı (!) rakamlara;

KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2024 raporunda yer alan verilere göre, 2024 yılında dünyada birleşme ve satın alma işlemleri hacmi bir önceki yıla göre 270 milyar dolar artarak, 3 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

2023 yılındaki 55 bin 862 adet işleme kıyasla 2024 yılında 51 bin 82 adet işlem gerçekleşti. Yani işlem sayısı azaldı ama şirketlerin değeri arttı.

Aynı durum Türkiye için de geçerli. Türkiye'de 2023 yılında değeri açıklanan işlem hacmi 2.8 milyar dolar iken, 2024'te (değeri açıklanan) işlem hacmi 5.3 milyar dolar oldu.

Değeri açıklanmayan işlemlerin tahmini değerleri de göz önünde bulundurulduğunda, toplam işlem hacmi de Türkiye'de önemli ölçüde artarak 2024 yılı için 10,1 milyar doları seviyesinde oldu. Bu rakam 2023'te 7 milyar dolar civarında idi.

2024'ün beklenenden iyi geçtiğini gösteren çok veri var. Tek bir örnek vereyim, ABD, 17 işlemle yabancı yatırımcılar arasında liderliğini korudu. Hepsinden daha da şaşırtıcı olanı ise, 2025 beklentilerinin daha da iyi olması. Bu olumlu seyirde Türkiye'nin 2024 yılında gri listeden çıkmasının da etkisi olduğunu vurgulayan Özge İlhan Acar, enflasyonu düşürme ve makroekonomik istikrarı sağlama hedefi doğrultusunda sıkı para politikası ve bütçe açığını azaltmaya yönelik mali düzenlemelerle şekilleneceği öngörülen 2025'ten daha umutlu; satın alma aktivitelerinin artarak devam edeceğini söylüyor.

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DAVOS BİR HAFTA YA GERİ KALAN 51 HAFTA

Dünya elitlerinin bir araya gelip çoğunlukla kendilerinin sebep oldukları ve faturası nispeten daha az gelişmiş ülkelere çıkan sorunlara ilişkin iyimserlik ve sözüm ona çözüm dağıttıkları bir Davos Zirvesi daha bitti. Bir hafta süren zirvenin ardından kalan 51 haftada dünya; çocukların öldürüldüğü savaşların ve iklim krizinin can yakıcı sonuçlarıyla bir kez daha karşı karşıya. Beklentimiz Davos'un hiç değilse kendisinin neden olduğu karbon ayakizini nötrlemek için harekete geçmesi.