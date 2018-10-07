Köprü ve kaplamalarınızı bekleyen büyük tehlike kanama

Kaplamaların diş eti ile uyumu çok önemlidir. Diş eti iltihapları basit kanamayla başlar. Şiddetli kanama kemik yıkımını başlatabilir ve önlem almazsanız dişinizi kaybedebilirsiniz. Diş etinizde kanama ve ödem varsa, mutlaka hekiminize başvurun

Sağlıklı diş etleri koyu kırmızı bir görünümde olmaz, açık pembe renktedir. Koyu kırmızı diş etine; dişlerinizin etrafında, üzerinde veya kaplamayla diş eti arasına sürekli olarak biriken yapışkan bir film formundaki plaklar neden olabilir. Bu plaklar temizlenmezse, diş etlerini rahatsız ederek kızarıklığa yol açabilir. Plakların haricinde, yapılan köprü ve kaplamaların uyumsuzluğu, diş etine fazla batma ya da itmesi; diş eti iltihabının başlamasına neden olabilir. Bu durum; önlem alınmazsa kemik kaybına, ardından da dişin kaybına sebep olur. Kaplamaların diş eti ile uyumu bu yüzden çok önemlidir. Diş eti iltihapları basit kanamayla başlar, şiddetli kanama sonucu kemik yıkımını başlatabilir ve önlem almazsanız dişi kaybedersiniz. Kanama ve ödemli bir durumunuz varsa; hekiminize başvurun. Diş etlerinize fazla batan kaplamalarınızı değiştirme durumuyla karşı karşıya kalabilir, diş eti tedavisine ihtiyaç duyabilirsiniz.



KÖPRÜ VE KAPLAMALAR

Köprüler ve kaplamalar, diş hekimleri tarafından var olan dişlere veya implantlara yapıştırılmış ve sabitlenmiş protezlerdir. Kaplamalar, zarar görmüş dişleri tamamen kapamak veya bir implantı kaplamak için kullanılır. Köprüler, genellikle bir ya da daha fazla dişin eksik olduğu durumlarda boş alanı kaplamak için kullanılır. Dişler, bir zamanlar dişin durduğu alanı çevreleyen doğal dişlere veya implantlara yapıştırılır.



EN İYİ AĞIZ BAKIM İPUÇLARI

Kaplama ve köprüler uzun ömürlüdür ancak bazen gevşer ya da düşerler. Kaplamanızın uzun ömürlü olmasını sağlamak için alabileceğiniz en önemli adım, iyi ağız hijyeni uygulamaktır.

Diş eti ve dişlerinizi günde iki kez florürlü diş macunu ile fırçalayıp her gün diş ipi uygulayın.

Kontroller ve profesyonel temizlik için düzenli olarak diş hekiminize gidin.

Yeni kuronunuza veya köprüye zarar vermemek için sert yiyecekleri, buzları veya diğer sert nesneleri çiğnemekten kaçının.



DİŞ ETLERINİZ SAĞLIKLI OLSUN

Sağlıklı diş etleri, köprü ve kaplamanın başarısı için önemlidir. Diş etlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için oluşturulan diş macunlarını, ağız gargaralarını ve size uygun olan fırçalama yöntemini hekiminizden öğrenin. Kaplamalar, kötü bir şekilde hasar görmüş veya çürümüş olan bir dişin üzerine yerleştirilmiş diş şeklinde bir örtüdür. Birçok insan buna kron da demektedir. Kronlar birkaç nedenden dolayı uygulanır; genellikle diş kırılması ya da diş çürümesi ile ciddi şekilde hasar gördüyse... Sonuç olarak, bir dolgu; dişin yerine geçemez veya dişi yeterince güçlü yapamaz ama kuron, çatlamış bir dişin parçalarını tutabilir. Ayrıca bir köprüyü yerinde tutmak için kullanılabilir. Kuronlar, görünümü güzelleştirmek için de kullanılabilir. Bunlar, şekilsiz veya kötü renkli dişleri kaplayacak şekilde uygulanabilir.



İYİ BAKIMLA KRONUN ÖMRÜ ARTAR

Kronların yapıldığı malzemeler:

Metal

Zirkonyum

Metallere kaynaştırılmış porselen

Zirkonyaya kaynaştırılmış porselen

Zirkon

Tüm seramiktir. Kuronların genellikle en az 7 yıl ömür süresi vardır. Bazı durumlarda, bu zaman 20 yıldan uzun kullanma süresine ya da daha fazlasına kadar sürebilir. Vakaların büyük çoğunluğunda kron sağlamdır ama altındaki dişte bir sorun gelişebilir. Bu nedenle, fırçalama ve diş ipi kullanmak da dahil olmak üzere iyi bir ağız hijyeni sağlamak; kronun daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır.



DİŞİN HAZIRLANMASI

BIR kron ihtiyacınız varsa, diş üzerinde endodontik veya kök kanal tedavisine de ihtiyacınız olabilir. Bir kron ihtiyacı olan herkesin bir kanal tedavisine ihtiyacı olmayacaktır. Kavitenin derin olması ve dişin sinirinin bulunduğu dişin pulpuna ulaşması durumunda kök kanal tedavisi gereklidir.



YER AÇMAK GEREKEBİLİR

Bir kron yerleştirmeden önce, dişin büyük bir kısmı kalmazsa, diş hekiminin bunu desteklemek için bir temel oluşturması gerekebilir. Dişin geniş alanları çürümüş, hasarlı veya eksik ise bir temel gereklidir. Kök kanal tedavisi sonrası kuron yapılıyorsa, diş hekimi post ve fiber temeli yerleştirebilir. Bir kronu yerleştirmek için, diş hekiminiz kron için yer açmak üzere dişi aşağıya çeker. Tamamen metal bir kuron alırsanız, dişin daha az çıkarılması gerekir çünkü bu kuronlar metallere kaynaştırılmış porselen veya seramik olanlardan daha ince yapılabilir. Dişi doldurduktan sonra, kalıcı bir kron yapmanın iki yolu vardır. Çoğu kuron diş hekimine iki kez ziyaret gerektirir.



KRON YAPIŞTIRILDIKTAN SONRA DİKKAT!

Bir kaplama yerleştirildikten sonra herhangi bir rahatsızlık veya hassasiyet hissetmemelisiniz. Bununla birlikte, eğer dişinizde kanal tedaviniz yoksa, sinir hâla etkilenecektir. Bu nedenle soğuğa karşı biraz duyarlı olabilirsiniz. Isırdığınızda ağrı veya hassasiyet fark ederseniz, diş hekiminize başvurun. Genellikle bu, kaplamanın çok yüksek olduğu anlamına gelir. Isırdığınızda, önce kaplamayı hisedersiniz. Bu durumda kaplamanın ayarlanması gerekir. Bu kolayca yapılabilir. Özellikle metallerle kaynaştırılmış porselen kurona sahipseniz, kuron dişinizdeki diş eti çizgisinin yanında aynaya çok yakından baktığınızda ince, koyu bir çizgi fark edebilirsiniz. Bu karanlık çizgi, üzerinden gösterilen kuronun metalidir. Ön dişlerinizde göründüğü sürece bu bir sorun haline gelebilir. Bu kuronu değiştirmek için metal bir tabana sahip olmayan, tamamen porselen ya da zirkonyum bir kaplama gerekebilir. Kaplama, hazırlanan dişin üzerine iyice oturmazsa, yapıştırıcının kaplamanın altından sürekli ıslanması mümkündür. Ancak, kaplama hemen düşmeyebilir. Bu koşullar kaplamanın altına bakteri sızmasına ve dişin çürümesine neden olacaktır. Eğer kaplamanız çiğnendiğinde gevşek görünüyorsa veya dişin etrafında alışılmadık bir koku varsa, bunu diş hekiminize danışın. Diş hekiminiz düzenli ziyaretlerinizde kuronlarınızı kontrol edecektir.



KÖPRÜ VE KAPLAMALARIN FAYDALARI

Hasar görmüş bir dişin güçlendirilmesine ek olarak, dişin görünümünü, şeklini, hizalanmasını iyileştirmek için köprüler ve kaplamalar kullanılabilir. Kayıp dişler tarafından bırakılan boşluklar, kalan dişlerin kaymasına bu da kötü bir kapanışa neden olabilir. Köprüler ve kuronlar bunu engeller.