Bütünsel diş hekimliğinin temel amacı; diş problemlerinizi, vücudunuzun geri kalan kısmını mümkün olduğunca az etkileyerek çözmektir. Yan etkiler göz önüne alınır ve oluşabilecek komplikasyonlar azaltılmaya çalışılır

Diş hekimleri olarak ilk görevimiz her ne olursa olsun sağlığa zarar verecek ya da ileride sağlık açısından problem yaratabilecek malzemeleri kullanmaktan kaçınmak olmalıdır. Tecrübelerimiz bize şunları gösteriyor ki; hastalık yok hasta var. Binlerce kişide problem çıkarmayan bir materyal ya da malzeme, bir kişide problem çıkarabilir. İşte bu gibi durumlarda diş hekimleri, 'Hayır, imkansız, bu maddenin böyle bir komplikasyonu ya da yan etkisi yok' dememelidir. Milyonlarca kişide sorunsuz uygulanan ve problem çıkarmayan implantların nadir de olsa bazı hastalarda çınlama, elektriklenme, tat almada değişiklik gibi birçok komplikasyonlarını bazı yurt dışı forumlarında hasta şikayeti olarak okuyabiliyoruz. Aynı şekilde kanal tedavisi yaptıran hastalarda da çok düzgün yapılmalarına rağmen değişik komplikasyonlara şahit olabiliyoruz.



TEDAVİ VÜCUDUNUZU ETKİLEMEMELİ

Şu anda diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ABD'de de tamamen doldurulmuş cıva dolguları yapmak için savaşıyorlar ve bu zehirli malzemenin yakın gelecekte piyasadan çekilebileceğini umuyoruz. O zamana kadar, cıva dolguları reddetmeniz ya da daha güvenli seçenekleri seçen bir diş hekimi bulmanız size kalmıştır. Özetle, biyolojik diş hekimliği, diş ve diş etlerini tüm vücudunuzun bütün bir parçası olarak görmektedir ve yapılan tüm tıbbi tedaviler bu gerçeği dikkate almaktadır. Bu tip bütünsel diş hekimliğinin temel amacı; diş problemlerinizi, vücudunuzun geri kalan kısmını mümkün olduğunca az etkileyerek çözmektir.

Unutmayınız ki; sağlığınız, geleneksel diş hekiminizin muayenehanesinde alınan tedavilerden önemli ölçüde etkilenebilir. Çoğu zaman etki hemen fark edilmez.



HASTALIKLARI ŞİDDETLENDİREBİLİR

Şu anda implantlar biyo uyumluluk testi yapılmadan uygulanmaya devam etmekte ve sıklıkla, iltihapların geliştiği ekstraksiyon bölgelerinde kullanılmaktadır.

Otoimmün hastalıklar sıklıkla metal implantlarla şiddetlenir veya hatta başlar. Buna ek olarak, ağzınıza iki farklı metal yerleştirdiğinizde oral galvanizm denen bir olay meydana gelir. Metallerden, metallerin iyonlarını ağzınıza götürmeye ve aynı zamanda elektrik üretmeye hizmet edecek bir batarya yaratırsınız. Bunu fark etmeyebilirsiniz ancak küçük elektrik akımları vücudunuzun biyolojik olarak işleyişinin temelidir ve yabancı bir elektrik kaynağını, özellikle de sürekli orada olan bir ürünü tanıtırken, sağlık sorunlarına katkıda bulunabilecek dengesizlikler ortaya koyabilirsiniz.

Bu galvanik zehirlilik, ağzınızdaki metal tükürüğünüzle reaksiyona girdiğinde ortaya çıkar, beyninizi aşırı uyarır. Bu, ağzınızdaki metalin bir gümüş dolgu, metal bir kaplama veya metal bir implant olup olmadığı gösterir.



GALVANİK ZEHRİNİN BELİRTİLERİ

Ağzınızda metal bir tat

Metal mutfak eşyaları kullanırken elektrik yükü hissi

Kronik uykusuzluk

Halihazırda kullanılan metallerin yerini alacak uygun materyalleri bulmak zorlu bir iştir. Ancak, tüm bir dişin değiştirilmesinin gerekmesi durumunda artık çok daha iyi bir seçeneği seçebilirsiniz.

Diş çürüğü (kaviteler) vücudunuzdaki yaygın hastalıkların bir yansımasıdır. Eğer çürüğün, sinir ve kan damarlarına girdiği yere kadar ilerlemesine izin verirseniz, bakteriler dişin minik oyuklarına gizlenirler. Uzun süre devam eden iltihaplanmayı yok etmek imkansızdır ve bu olay enfeksiyona neden olabilir. Yani, diş ağrısı veya çürük gibi problemlerin tedavisini asla ertelemeyin.



ANTİBİYOTİKLER FAYDALI OLMAZ

Kök kanalları içinde, nerdeyse tamamı vücudunuzda büyük hastalıklara sebep olabilecek bakteri kolonileri bulundurur. Böyle durumlarda antibiyotiklerin etkisi olmaz çünkü bakteriler ölü dişinizin içinde korunur. Ve bu bakteriler, kan dolaşımınız yoluyla vücudunuzun diğer bölgelerine yerleştikleri zaman, bunlar gibi daha ciddi rahatsızlıklara sebep olabilirler. Bu hastalıklar şöyledir:

Kalp ve dolaşım hastalıkları

Romatizma ve eklem romatizması

Beyin ve sinir sistemi hastalıkları

Diş sağlığınızı kontrol altına almak, doğru beslenme ve fiziksel sağlık için egzersiz kadar önemlidir. İkisi birbiriyle bağlantılıdır, ayrı sistemler değildir; her biri diğerini etkiler.



HATALI YA DA EKSİK KANAL TEDAVİLERİ KRONİK DEJENERATİF HASTALIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Dr. Weston Price, 1900'lerde, insandan aldığı enfekte dişleri başka hayvanların vücuduna yerleştirerek yaptığı araştırmalar sırasında ilginç bir keşifte bulunuyor. Diş, diyelim tavşanın deri altına yerleştirildikten kısa süre sonra hayvanda da, dişin eski sahibi neden muzdariptiyse aynı kronik sağlık sorunu ve hatta ölüm oluşuveriyor. O yüzden buna, vücutta sistemik disfonksiyonu yaratan salt bakteri mevcudiyeti değil, aynı zamanda bu bakterilerin ürettiği toksin konsantrasyonu diyoruz. Dr. Price'ın diş kökü kanallarının sistemik sağlığa etkisiyle ilgili çalışmaları sayesinde bugün artık bunların aşağıdaki sağlık sorunlarını başımıza sarabileceğini biliyoruz:

Kalp-damar hastalıkları

Vücutta yarattığı enflamasyona bağlı ağrı ve sızılar

Beyinle ilgili hastalıklar

Sinir sistemi hastalıkları

Bağışıklık sisteminde zayıflık

Diyabet

Kanser



AĞIZ HİJYENİNİZİ İYİLEŞTİRMEYE BAKIN

Kronik hastalıklara veya kansere yakalanma riskini azaltmak için atabileceğimiz ilk adım; diş ve diş etlerini sağlıklı, çürüksüz tutmak. Bunu nasıl yapabiliriz peki?

Dişler düzenli şekilde günde en az iki defa fırçalanacak

Diş ipi kullanılacak

Mümkünse diş fırçası her üç ayda bir değiştirilecek

Dildeki ölü hücreler ve bakteriler özel bir aletle veya kaşık kenarıyla kazınarak alınacak

Flor ve kimyasal içermeyen diş macunu kullanılacak

Asitli yiyecek ve içecekler fazla tüketilmeyecek

Temiz/arıtılmış su ile hidrasyon sağlanacak

Sağlıklı beslenilecek



İMPLANT KOMPLİKASYONLARI VE BAKIM SORUNLARI

İmplant tedavisinde yüksek öngörülebilirlik ve uzun vadeli başarı iyi belgelenmiştir. Her türlü protetik veya cerrahi işlem sonrasında olabileceği gibi komplikasyonlar ortaya çıkar. Son yıllarda birtakım yazarlar özellikle implant ile ilişkili komplikasyonlara ve bakım ihtiyaçlarına baktılar.

Osseointegrasyon dediğimiz kemik dokusuyla bütünleşme gerçekleştiğinde komplikasyonlar, biyolojik ve mekanik olanlar şeklinde ayrılabilir. Literatürde advers yumuşak doku reaksiyonları, duyusal bozukluklar, ilerleyici marjinal kemik kaybı ve entegrasyon kaybı dahil biyolojik komplikasyonlar raporlanmıştır.

Mekanik komplikasyonlar kırıkları ya da sistemdeki bileşenlerin gevşemesini içerebilir. Bu komplikasyonların etiyolojisi ve sıklığı veri toplama yöntemlerinde standart oluşturulamaması nedeniyle tam olarak anlaşılamamaktadır.

Dental implant bulunan hastaların düzenli olarak kontrole çağırılması minimize edilebilir veya bu tür komplikasyonlar önlenebilir. Bunlar genellikle hasta memnuniyetini, ağız hijyeni uyumunu, oklüzal uyumu, implant ve protez dayanıklılığını, genel yumuşak ve sert peri-implant doku sağlığını ve radyografik takip değerlendirilmesini içermektedir.